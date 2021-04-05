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    首頁　>　金門縣

    有人請假也要參加！ 金門自衛隊陽翟老街再展雄風

    曾經都是金門自衛隊的一員，跟著金門縣國慶閱兵自衛隊促進會的大旗，挺進陽翟老街。（記者吳正庭攝）

    曾經都是金門自衛隊的一員，跟著金門縣國慶閱兵自衛隊促進會的大旗，挺進陽翟老街。（記者吳正庭攝）

    2021/04/05 21:47

    〔記者吳正庭／金門報導〕昔日金門自衛隊員化身的「唔響片刻」快閃行動，今天在金門陽翟老街精神登場，讓這座曾經是電影「軍中樂園」場景的老街，好像進入時光隧道，重返當年國軍熙來攘往的熱鬧情境。

    這群年紀在52歲到72歲間的自衛隊員，全身迷彩服，臂繡當年國慶閱兵的臂章，在金門縣國慶閱兵自衛隊促進會理事長洪燕玉帶領下，從前監察院長于右任親題的「金東電影院」前，唱著「我愛中華」、「夜襲」、「莫等待」等軍歌大步前進。

    這支以婦女為主的快閃隊伍，聲音宏亮，精神答數鏗鏘有力，穿透力十足，強力展現巾幗不讓鬚眉的雄壯氣勢。

    洪燕玉說，金門自衛隊曾在1973年赴台參加93軍人節遊行，1975年參加國慶閱兵分列式，從1973年到1987年，每年都有約300位隊員參加國慶日。

    她說，這支快閃隊伍每一位都曾代表金門，參加過國慶遊行，有隊員得知有陽翟遊行，特地放下台北公司的工作，請假返金，更有曾經中過風的隊員，在兒子陪同下參加練習，令人肅然起敬，因為大家都有這份使命感和榮譽感。

    曾手持指揮刀、擔任金門自衛隊隊長的洪燕玉說，「自衛隊」是金門戰地文化的一部分，雖然已經走入歷史，但戰地文化不可抹滅，更應該活化，將這項戰地特色，變成觀光的亮點。她說，隊員期盼在農曆4月12日、金門最大的民俗慶典「迎城隍」中亮相，讓更多人看見金門的戰地文化。

    金門實施戰地政務時期規定，男子年滿16歲至55歲編為乙種國民兵，屬民防隊員，應接受組訓並執行支援作戰任務；女子年滿16歲至35歲且未婚，都得納入女子自衛隊編組，配合戰鬥擔任包紮、救護等工作。

    縣府觀光處表示，盼藉由旅遊商機，讓地方創生的「旅創」模式，透過逐漸形成的帶狀旅遊，讓年輕人駐紮、青年創業、社區融入，帶動陽翟的發展。

    前自衛隊員們在金東電影院前高唱軍歌、精神答數。（記者吳正庭攝）

    前自衛隊員們在金東電影院前高唱軍歌、精神答數。（記者吳正庭攝）

    曾經參加國慶閱兵的「資深」金門自衛隊員走進陽翟老街，受到遊客夾道注目歡迎。（金門縣政府提供）

    曾經參加國慶閱兵的「資深」金門自衛隊員走進陽翟老街，受到遊客夾道注目歡迎。（金門縣政府提供）

    金門縣政府用更多創新的元素，盼將陽翟老街打造成為陽翟「大」街的旅遊氣勢。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府用更多創新的元素，盼將陽翟老街打造成為陽翟「大」街的旅遊氣勢。（記者吳正庭攝）

    曾手持指揮刀、擔任金門自衛隊隊長的洪燕玉（中）說，「自衛隊」是金門戰地文化的一部分，雖然已經走入歷史，但更應活化，將這項戰地特色變成金門觀光的亮點。（記者吳正庭攝）

    曾手持指揮刀、擔任金門自衛隊隊長的洪燕玉（中）說，「自衛隊」是金門戰地文化的一部分，雖然已經走入歷史，但更應活化，將這項戰地特色變成金門觀光的亮點。（記者吳正庭攝）

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