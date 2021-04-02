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    助金門家扶建扶幼館！楊維居捐10萬 旅台同鄉會跟進衝29萬

    金門旅台各同鄉會由台灣金門同鄉會總會長楊維居（前排左五）率領參訪金門家扶中心，關切興建中的扶幼館進度，扶幼主委李根遠（前排左四）熱情迎接，。（金門家扶中心提供）

    金門旅台各同鄉會由台灣金門同鄉會總會長楊維居（前排左五）率領參訪金門家扶中心，關切興建中的扶幼館進度，扶幼主委李根遠（前排左四）熱情迎接，。（金門家扶中心提供）

    2021/04/02 19:52

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門旅台各同鄉會今天連袂參訪金門家扶中心興建中的扶幼館，其中，台灣金門同鄉會總會長楊維居當場捐出10萬元，副會長楊紫玫及其他各同鄉會也共襄盛舉，共捐出29萬元給金門家扶作為興建兒童扶幼館的經費。

    金門家扶中心扶幼主委李根遠說，金門家扶中心是全國23個家扶中心中，唯一成立50年來，都還是以承租縣府館舍來推行弱勢兒童業務的家扶中心，因此更需要大家的協助，讓弱勢兒童們早日有一個真正屬於自己的家。

    楊維居率台灣金門同鄉會總會成員，也是台灣各地同鄉會理事長及成員，關切金門家扶中心正興建中的兒童扶幼新館，展開返鄉公益活動。各同鄉會代表在楊維居當場以個人名義捐贈10萬元的激勵下，紛紛解囊，也盼能號召全台各縣市同鄉會踴躍捐輸，幫助家鄉的家扶中心，早日把兒童扶幼館蓋好。

    楊維居說，希望拋磚引玉，讓更多在台工作的金門鄉親，能知道家扶需要大家的幫忙，出手幫助完成家扶50年的建館心願。

    李根遠說，在連日濃霧，天候不佳的情形下，對於旅台鄉親造訪，更覺風雨故人來備感珍貴，感謝同鄉家對家扶中心的鼓勵和支持。

    李桂平說，只要捐贈1萬元，就可以在建館「徵信牆」上，刻上名字或企業行號，藉以徵信及見證家扶中心的兒童福利工作，在金門拓展服務的里程碑。

    金門家扶中心興建工程接近尾聲，不足經費還在繼續募款中。（記者吳正庭攝）

    金門家扶中心興建工程接近尾聲，不足經費還在繼續募款中。（記者吳正庭攝）

    金門旅台各同鄉會由台灣金門同鄉會總會長楊維居（二排左七）率領，一日拜會金門縣長楊鎮浯（二排左八）並就金門建設交換意見。（記者吳正庭攝）

    金門旅台各同鄉會由台灣金門同鄉會總會長楊維居（二排左七）率領，一日拜會金門縣長楊鎮浯（二排左八）並就金門建設交換意見。（記者吳正庭攝）

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