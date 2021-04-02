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    首頁　>　金門縣

    交通部啟動「B計畫」 高速快輪「雲豹輪」投入台金旅客疏運行列

    金門受濃霧影響與台灣本島交通，航港局決定啟動「B（船運）計畫」協助疏運旅客，其中高速快輪「雲豹輪」下午3點30分自嘉義縣布袋港發船，晚上9點抵達金門水頭港。圖為門航空站人員在臨時候補櫃台前，協助用手機出示候補船序號的民眾。（記者吳正庭攝）

    金門受濃霧影響與台灣本島交通，航港局決定啟動「B（船運）計畫」協助疏運旅客，其中高速快輪「雲豹輪」下午3點30分自嘉義縣布袋港發船，晚上9點抵達金門水頭港。圖為門航空站人員在臨時候補櫃台前，協助用手機出示候補船序號的民眾。（記者吳正庭攝）

    2021/04/02 15:51

    〔記者吳正庭／金門報導〕交通部航港局今天表示，因應清明連假第1天，金門受濃霧影響與台灣本島交通，航港局決定啟動「B（船運）計畫」協助疏運旅客，其中高速快輪「雲豹輪」下午3點30分自嘉義縣布袋港發船，晚上9點抵達金門水頭港。

    航港局表示，繼昨天調派合富快輪疏運421位鄉親返金，今天再加開「金門快輪」及「雲豹輪」分別雙向對開疏運旅客。

    航港局表示，針對台灣本島往返金門而啟動的「B計畫」是：

    一、金門快輪今（2）日中午12點自金門料羅港發船，預計晚上10點抵達台中港

    二、合富快輪今（2）日下午2點自金門料羅港發船，預計晚上11點抵達台中港

    三、雲豹輪今（2）日下午3點30分自嘉義布袋港發船，預計晚上9點抵達金門港水頭港

    四、金門快輪今（2）日晚間11點台中港發船，預計明（3）日上午9點抵達金門港料羅港

    五、雲豹輪明（3）日上午10點自金門水頭港發船，預計下午2點抵達嘉義布袋港。

    航港局表示，有需要搭乘的旅客可於各航空站聯合補位櫃台洽詢，開船前如仍有空位可至金門港料羅港購票搭乘前往台中、金門港水頭港購票搭乘前往布袋、台中港及布袋港購票搭乘前往金門；航港局並將協調業者依返台旅客需求，以接駁車將旅客送往台北、桃園、台中、台南及高雄火車站等地轉乘返家。票價部分，成人1000元，3歲以上未滿12歲的兒童、65歲以上年長者、身心障礙者及其陪伴者1人收取500元，未滿3歲兒童酌收保險費用100元。

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