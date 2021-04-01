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    首頁　>　金門縣

    全國唯一官窯「金門陶瓷廠」 廠長何桂泉走馬上任

    金門縣長楊鎮浯（右二）主持「金門陶瓷廠」代廠長李銘培（左一）與新廠長何桂泉（右一）交接布達典禮。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右二）主持「金門陶瓷廠」代廠長李銘培（左一）與新廠長何桂泉（右一）交接布達典禮。（記者吳正庭攝）

    2021/04/01 23:27

    〔記者吳正庭／金門報導〕全國唯一官窯「金門陶瓷廠」新任廠長何桂泉今天走馬上任，金門縣長楊鎮浯主持布達典禮時期許新任官有好的表現，期盼來自台灣各地的消費者，未來不僅只是把「台灣唯一官窯」掛在嘴上，更要讓大家能把產品帶在身邊，放在生活裡，一起擦亮金門陶瓷廠這塊金字招牌。

    金門陶瓷廠設於1963年，是地區公營事業單位之一，所產製陶瓷精品，曾獲總統府關注為贈送外賓御品，而有「官窯」之稱。

    楊鎮浯說，金門陶瓷廠有悠久歷史，很多鄉親都希望能再創輝煌，因此希望新任廠長做得更好，也因此考慮到新廠長人選的條件，要有全方位的思考，包括曾任主管的經驗，能懂製程、設備，就需要理工背景，並能結合工藝、導入文創，還要有行銷經驗，在這些條件之內，學程中有理工科背景，曾在縣府觀光處負責行銷的原縣文化局科長何桂泉，成了最適當的人選。

    楊鎮浯說，期許何桂泉上任後，在產品、製程、行銷上能有令人耳目一新、好的表現。

    縣府指出，何桂泉，55歲，國立中央大學電機研究所碩士畢業，80年公務人員高等考試二級考試電子工程職系考試及格，曾任檔案管理局技士、管理師、金門縣政府技士、課長、科長、金門縣文化局科長等職務。

    金門縣長楊鎮浯（左）關注「金門陶瓷廠」內技師的陶瓷工藝創作。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（左）關注「金門陶瓷廠」內技師的陶瓷工藝創作。（記者吳正庭攝）

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