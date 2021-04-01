民進黨金門縣黨部 送愛心到福田家園

民進黨金門縣黨部主委許建全（前左）、立法委員洪申翰金門服務處副主任蔡培榮（後排右二）等人，贈送8箱鳳梨、2包白米給社福機構福田家園，由主任陳長源（前右）代表接受。（民進黨金門縣黨部提供）

2021/04/01 21:06

〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨金門縣黨部、立法委員洪申翰金門服務處今天前往社福機構「福田家園」慰問，除致贈加菜金，也購買新鮮鳳梨、白米等物資，除表示縣黨部持續關懷弱勢，也挺身支持由行政院農委會發起「全民挺農業、吃鳳梨挺台灣」活動。

民進黨金門縣黨部主委許建全、立法委員洪申翰金門服務處副主任蔡培榮等人，購買8箱鳳梨、2包白米受到福田家園主任陳長源及院生的歡迎；陳長源除感謝縣黨部歷任主委長期對福田家園的支持，令人感到窩心，並帶領與會人員參觀及介紹園區，走到妙妙屋庇護工場，縣黨部評委蔡建偉全部認購，將剩下手口餅乾一次打包，送給黨部及黨工。

許建全說，縣黨部每年都會關懷地區弱勢團體，去年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響而取消，今年在疫情許可下持續進行。前陣子中國禁止台灣鳳梨輸入，縣黨部支持農委會發起的「全民挺農業、吃鳳梨挺台灣」活動，向財團法人農業科技研究院訂購鳳梨2批，第1批贈送地區弱勢團體，第2批由黨職、工自行認購。一方面對弱勢團體表達關懷，另一方面也以行動力挺台灣農業。

許建全說，縣黨部為長期幫助地區清寒及弱勢家庭，會代向天慈基金會及弘化同心會申請喪葬補助金及急難救助金；對於代辦申請的對象，一定都經過審慎評估再向兩基金會申請，務必讓善款用在對的地方，才不會辜負捐款人的心意，感謝天慈基金會及弘化同心會長期對金門鄉親的幫助，若有需要相關諮詢，可電洽（082）372998。

民進黨金門縣黨部評委蔡建偉（右三綠衣者）走到妙妙屋庇護工場，立刻打開錢包，將剩下手口餅乾一次打包。（民進黨金門縣黨部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法