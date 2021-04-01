霧鎖金門機場關閉 今晚加開專船可於松山機場候補

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金門縣府協調交通部民航局及航港局加開專船，依機場候補序號辦理叫號作業，籲請鄉親旅客注意。（資料照）
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天中午發出專船快訊！縣府表示，因應今天金門機場關場，縣府協調交通部民航局及航港局加開專船，預計下午6點至8點由基隆港啟航，並在中午12點30分於松山機場候補櫃台，依機場候補序號辦理叫號作業，籲請鄉親旅客注意。
縣府表示，專船約可載400人，一般旅客票價1000元，受霧氣影響，基於安全考量會放慢船速，預定2日上午8點左右抵達金門。
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