金門議會刪凍近20億預算 5鄉鎮長訪議長求解套

金城鎮長李誠智（左2）、金湖鎮長陳文顧（右2）、金沙鎮長吳有家（右1）、金寧鄉長楊忠俊（左1）及烈嶼鄉長洪若珊（左3），今連袂拜會金門縣議長洪允典（右3），尋求預算解凍。（記者吳正庭攝）

2021/03/31 23:06

〔記者吳正庭／金門報導〕針對金門縣議會30日大幅刪凍金門縣政府近20億元預算，其中不少建設攸關各鄉鎮發展，5鄉鎮長今（31）日連袂拜訪議長洪允典，盼尋求解套，協助攸關5鄉鎮建設經費予以解凍。洪允典說，只要縣府再把相關案子計畫送來、說清楚，凡對縣民有益的案子，都會盡快解凍。

金門縣議會30日3讀金門縣政府今年度總預算案，經費刪除近5億元、凍結約15億元，總計19億8000多萬元，是金門地方自治史上金額最多的1次。

金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊及烈嶼鄉長洪若珊，見所轄共四所停車場等大型建設經費還涉及中央補助，而烈嶼鄉后麟步槍模擬射擊館經費凍結，恐影響員工薪水發放，種種迫在眉睫的問題，都因預算卡關面臨無以為繼的窘況，五人聯手向議長洪允典尋求協助解凍。

洪允典說，其實凍結就等於是通過，議會監督縣府是很正常的事。他說，議員對於相關的提案都很清楚，如果預算真要逐條審查，恐得開好幾天的會才審得完。

洪允典說，有時看到縣府用幾張紙寫個幾行字，就要花好幾千萬，實在看不下去；只要縣府補上報告，把計畫說清楚、說完整，議會馬上就召開臨時會，開門來解涷。

對於小金門（烈嶼鄉）后麟步槍模擬射擊場及大金門幾個案子，洪允典強調，都會全力來協助。

地方人士指出，府會之爭幾乎歷任縣長都有，爭執點不外乎是能不能做到雨露均霑、皆大歡喜，但最後總會考量中央補助經費落空和員工薪資無著，在強調和諧及求得圓滿的前提下各退一步；如今府會又生波瀾，下一步怎麼走？考驗6年級生的縣長楊鎮浯和4年級的議長洪允典的智慧。

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