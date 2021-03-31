金酒甄選「校園大使」惹議 公司：倡理性飲酒、培養第2專長

針對外界疑慮，金酒公司表示，甄選「校園大使」以教育為主、倡導理性飲酒。（記者吳正庭攝）

2021/03/31 10:32

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獨家》宣稱校園推廣品酩文化 金門酒廠找大學生當酒促大使

〔記者吳正庭／金門報導〕針對立委黃國書指金門酒廠實業股份有限公司前進大專院校招募大學生擔任「校園大使」非常不恰當！金酒公司今早回應指出，舉辦這項活動的初衷，首要就是提倡「理性飲酒」，校園大使不需擔負銷售的責任，更期盼藉此協助有興趣餐飲的同學，經由課程的參與，取得認證，培養第2專長。

金酒公司副總陳啟展說，一開始在討論這項活動的時候，就講得很清楚，不能讓學生去賣酒，報名表上也有說明「本推廣企劃並非酒類銷售」；整個方向還是聚焦在「教育」上面，強調理性飲酒，品酒而不拚酒，希望更多本土的同學，對於金酒這個屬於台灣傳統的產業能更多一些理解，再來就是希望幫助許多在就讀餐飲科系的同學，培養另一項專長。

根據金酒甄選校園大使的計畫，金酒公司計畫暑假期間安排校園大使到金門進行3天2夜的金酒巡禮，透過參與課程、取得認證，培養另類專長。

陳啟展說，金酒倡導理性飲酒的觀念，不會去觸犯相關法令，除積極透過品酒會等行銷活動傳授專業品酩文化，舉辦活動中更安排人員仔細說明理性飲酒的重要，並依相關法規請參與者簽署理性飲酒同意書，或教育未滿18歲的未成年者禁止飲酒觀念，都是金酒貫徹品牌社會責任的實際行動。

陳啟展說，對於立委黃國書的建言，金酒在執行這項活動上一定會更為謹慎。

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