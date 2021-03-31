獨家》宣稱校園推廣品酩文化 金門酒廠找大學生當酒促大使

國健署公布青少年飲酒率節節上升之際，金門酒廠直接到大學校園招募學生擔任行銷大使。（翻攝自金門酒廠網站）

2021/03/31 08:22

〔記者楊媛婷／台北報導〕專司生產烈酒的金門酒廠近來前進校園、招募大學生擔任「品酩大使」，且將可獲得金酒公司相關贊助等，引發家長討論，民進黨立委黃國書表示本身是官股公司的金酒到大學校園找代言人促銷烈酒，「非常不恰當！」且可能違反《菸酒管理法》，呼籲主管機關應介入調查；北市聯醫仁愛院區災難醫學科主任簡立建說，22歲前腦部與中樞神經發育系統仍不穩定，若頻繁接觸酒精刺激，將造成不良影響，並指我國應效法美國，明令酒精不應在各級校園有推廣活動。

近日金門酒廠推出行銷活動，並指稱為推廣品酩文化、提倡理性飲酒，並且讓有興趣的學生培養專長，即日起將在每一所大學找一位校園大使，擔任校園大使將可以上專業品酩教學課程、暑期到金門酒廠參訪以外，更可以免費獲得金酒公司產品贊助，受邀參與品牌行銷活動。

國健署︰我國未成年者飲酒率不降反升

依國健署去年公布的統計顯示，我國未成年者飲酒率不降反升，由2009年的25.7%，攀升至2017年的27.7%，估算後超過41萬名青少年曾接觸酒精飲料；每週更有5.2位18到24歲的年輕人因車禍身亡，其中多數是大學生，3月初更才發生亞運柔道陪國手因酒駕造成1死4傷的不幸悲劇。

黃國書︰校園不該促銷酒類 更不該找大學生代言

對於金門酒廠在校園宣傳烈酒的行為，黃國書直言校園不該促銷酒類，更不該找大學生擔任所謂的「大使」來代言、促銷酒精飲品，藉此吸引學生族群飲酒，他強調金酒公司屬官股公司，對這類的促銷活動不該為商業利益，直接向學生進行銷售行為，已疑似違反《菸酒管理法》第37條「鼓勵或提倡飲酒」之條文。

酒商為打進年輕市場 將酒精飲料和「歡樂」形象連結

黃國書表示，我國雖並未禁止大學賣酒，但絕對不應鼓勵酒商赴校園促銷；簡立建說，很多酒商為了打進年輕市場，刻意將酒精飲料和「歡樂」、「活力」等形象連結，但事實上年輕人過早接觸酒精，將對腦部發育造成永久性的傷害外，更常頻傳學生因酒駕造成自己或他人的不幸，甚至過去也曾有大學生被灌高粱酒後猝死，現場所有一同飲酒的同學遭起訴等情況，他說因為有《菸害防制法》故校園全面禁菸，我國也應盡速制訂《酒害防制法》，禁止酒精進入校園，也應強制規定酒商應至少撥出促銷廣告的經費1/5，轉作酒害防治與宣導等工作。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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