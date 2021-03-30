金門史上最多！總預算遭刪凍近20億 楊鎮浯：難以接受

金門縣議會「為民把關」，將縣府年度總預算刪減、凍結近20億元。（記者吳正庭攝）

2021/03/30 22:01

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會第7屆第13次臨時會今天進行金門縣政府年度預算案2、3讀會，議會基於為民把關，刪減並凍結近20億元預算；對此，縣長楊鎮浯說，遺憾及難以接受，要再循可能的管道尋求救濟。

另外，副議長周子傑、縣議員洪成發、許玉昭、歐陽儀雄、董森堡、唐麗輝、張雲德等7名議員，也在會後聯合聲明說，不僅分組審查的結果未獲尊重，主席甚至採取包裹式表決，未能逐條審查，痛批整個審查過程有嚴重瑕疵；對此，議長洪允典未接手機，無法表達意見，縣議會議事主管則說，「有沒有瑕疵看議事錄影重播就知道了」。

縣府資深主管說，縣府今年度歲入預算100億1132萬餘元，歲出135億4963萬餘元，預算遭刪減及凍結達19億8000多萬元，是金門地方自治史上金額最多的一次。

楊鎮浯說，遭縣議會刪除及凍結預算中，有5億刪除、15億凍結，等於將近金門縣整體預算的6分之1左右，其中的觀光、金酒是金門最重要的兩條命脈，在刪除、凍結都佔了相當大的比例，令人費解。

楊鎮浯指出，金門以觀光立縣，但縣府觀光處公務預算遭刪9500萬元，凍結2億1751萬元，在小三通停航、疫情威脅下，此時正需整備各項觀光設施及加重力道宣傳行銷的時機，其中重要的觀光計畫，例如大膽島遊程刪除2400萬元，無疑直接宣告停止大膽島的開放，而小金門后麟步槍模擬射擊館相關費用的凍結，也將影響烈嶼特色觀光體驗景點的運作，而這兩處景點，在旅客滿意度及好感度的調查上，都是名列前茅的戰地特色景點。

楊鎮浯說，肩負金門財政收入的縣營金門酒廠實業股份有限公司，相關經費9億7523萬元也被刪除或凍結，受波及的有金酒廣告行銷宣導經費；而用人費用統刪5000萬元，凍結6億元，更將嚴重打擊金酒同仁的士氣。

楊鎮浯說，縣府編列的金城國中等4大停車場預算，總計1億7262萬5000元均被凍結；最令人擔心的是，4案共獲中央補助13億元，若執行期程落後，也可能遭中央註銷補助計畫；新建中心圖書館遭刪除5800萬元，涉及中央補助的1.5億元，也有可能遭註銷補助。

縣府說，金門縣總預算案去年9月17日即函送金門縣議會，比法規所規定時間還提早1個多月，但歷經縣議會第7屆第4次定期會1個月會期及延會5天仍無法完成審議，導致今年度許多重大計畫和建設無法啟動。依規定，預算案若無法在該年度第3個月審查完畢，將報請內政部邀集相關單位作進一步研商。

而縣議會趕在最後1天交出預算審查的成績單，成績的好與不好？相信民眾心中都有1把尺。

金門縣議會議員董森堡（左起）、張雲德、副議長周子傑、縣議員許玉昭、洪成發、唐麗輝、歐陽儀雄等7名議員在會後聯合聲明，比出「撥亂反正」手勢。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（右二）率縣府秘書長陳朝金（右三）、主計處處長王崑龍（右一），表示遺憾及難以接受，並強調要再循可能的管道尋求救濟。（記者吳正庭攝）

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