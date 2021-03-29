幫青年勇敢築夢 楊鎮浯：將成立「金門青年發展中心」

金門縣長楊鎮浯（中站者）宣示要成立「金門青年發展中心」，率縣府主管向創業代表說明配套政策。（記者吳正庭攝）

2021/03/29 20:31

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天宣示，縣府將成立「金門青年發展中心」，提供更多創新創業的可能，並在金門三創服務平台的帶動下，讓在地青年勇敢築夢，遊子洄流返鄉圓夢。

楊鎮浯說，要怎樣讓金門旅台青年子弟不再漂蕩？回鄉就業是重中之重的議題，這已不是口號，但該怎麼做是非常困難的，尤其在外島，人口的基數小；縣府要創造一個環境，把土壤優化，至於能不能長得起來？要看業者；他說，只要創業者投入，「當種子發芽的時候就是下一個的養分」。

縣府建設處在青年節，邀請地方青年創業代表參與這場「金門青年勇敢創未來」發布會，安排5位經由縣府輔導的青年創業者，包括愜意甜點、夢酒館、捲毛力卡、嘉年華冰菓室、雅舍民宿業者，分享創業心路歷程，也讓創業故事能成為參與的創業代表中，下一個創業者的養分。

楊鎮浯說，有鑑於縣府過去青年政策是以委員會模式進行，在整體青年業務規劃、推動及論述上欠缺完整性，為凸顯縣府對於青年發展的重視，將以成立「金門青年發展中心」的方式來推動，整合各局處的施政，例如教育處的青年培力、培育，財政處青創貸款，建設處的青年創業、青宅政策，文化局的文創設計，社會處及衛生局的安育安養及就業輔導等，做完整的規劃。

縣府表示，未來青年發展中心會有執行秘書做跨局處的溝通整合，拉近與青年的距離，廣徵青年的意見。除平常做為縣府與青年的聯繫窗口，也會透過舉辦青年論壇與創業競賽等活動，凝聚金門青年議題共識，並擬定相關改善方向，提出具有彈性與靈活度的青年政策。

縣長楊鎮浯表示，「金門青年發展中心」成立後，將整合各局處的施政，對青年政策提供完整的支援。（記者吳正庭攝）

縣府教育處長羅德水（左站者）說明，如何透過改善幼兒教育政策，支持青年創業發展。（記者吳正庭攝）

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