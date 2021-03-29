濃霧又來了！馬祖能見度不足200米 西半部、金門今晚易起霧

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氣象局表示，今晚至明日西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請民眾注意。（圖擷取自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天（29日）晚上6點45分針對馬祖地區發佈濃霧特報，西半部及金門也易有局部霧或低雲，請民眾注意行車安全。
氣象局表示，今晚至明日西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請民眾注意。
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