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    無人機秀「愛的告白」 金門星光節璀燦登場

    金門星光節，無人機上空排出「我愛金門」的圖案及英文字。（金門縣政府提供）

    金門星光節，無人機上空排出「我愛金門」的圖案及英文字。（金門縣政府提供）

    2021/03/28 22:41

    〔記者吳正庭／金門報導〕原訂元宵節在新竹舉行的「台灣燈會」因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，由交通部而將燈區分散至各縣市展出，其中「傳藝風華燈區」59座花燈及「動物星光燈區」12座花燈移至金門展出至5月30日，由金門縣政府擴大為「金門星光節」，今晚搭配無人機「我愛金門」的燈光秀，璀燦登場。

    交通部觀光局長張錫聰說，這是台灣燈會32年來首次移師外島展出，未來會全力支持金門觀光建設，讓金門成為國旅的亮點，並進而成為發展國際市場的基礎。

    張錫聰說，燈會原本預計在各國家風景區展出，不過，縣長楊鎮浯非常機靈，聽到交通部長林佳龍接受媒體採訪透露前述處置方式時，楊鎮浯主動向林佳龍爭取燈會到金門展出，林佳龍非常認同，認為是創造歷史的一刻，可以幫助金門再亮起來，張錫聰肯定屬牛的楊鎮浯是一隻積極的「活力牛」。

    金門縣長楊鎮浯說，金門星光節每周將搭配各項演出，為金門接續的各項觀光活動揭開序幕，盼為帶動金門觀光再衝一波。。

    縣府指出，星光節分別在瓊林及蘭湖兩就近的地點，以「雙核心」方式同步登場，有兩座主燈，第1座主燈「世代輪轉、雄鎮海門」，要展現「2021自行車旅遊年」帶領民眾探索台灣之美；第2座主燈「金藝球精、神來一筆」，是以鼓勵青年學子的文學創作為主題。

    縣府指出，除開幕式無人機燈光秀，歌手蕭煌奇演唱，即日起至4月25日每周均安排選秀節目歌手及在地團體表演，相關資訊可上金門觀光旅遊網查詢。

    交通部觀光局長張錫聰（左七）、金門縣長楊鎮浯（左六）、金門縣副議長周子傑（左五）等人，以灑金粉的方式，為「金門星光節」主持開幕儀式。（記者吳正庭攝）

    交通部觀光局長張錫聰（左七）、金門縣長楊鎮浯（左六）、金門縣副議長周子傑（左五）等人，以灑金粉的方式，為「金門星光節」主持開幕儀式。（記者吳正庭攝）

    金門星光節主燈之一的「金藝球精、神來一筆」。（記者吳正庭攝）

    金門星光節主燈之一的「金藝球精、神來一筆」。（記者吳正庭攝）

    金門星光節兩座主燈之一的「世代輪轉、雄鎮海門」。（記者吳正庭攝）

    金門星光節兩座主燈之一的「世代輪轉、雄鎮海門」。（記者吳正庭攝）

    台灣燈會移師金門舉辦的星光節，分別在瓊林、蘭湖同步登場。（記者吳正庭攝）

    台灣燈會移師金門舉辦的星光節，分別在瓊林、蘭湖同步登場。（記者吳正庭攝）

    台灣燈會移師金門，並擴大舉辦的金門星光節，首晚遊人如織。（記者吳正庭攝）

    台灣燈會移師金門，並擴大舉辦的金門星光節，首晚遊人如織。（記者吳正庭攝）

    金門難得有大型燈會展出，開瑄國小鼓陣展現不凡的氣勢為活動揭開幕。（記者吳正庭攝）

    金門難得有大型燈會展出，開瑄國小鼓陣展現不凡的氣勢為活動揭開幕。（記者吳正庭攝）

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