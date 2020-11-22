曾經漫天烽火戰地村 金門古寧頭「快閃市集」為青年創業開路

金門古寧頭村出現一批打著綁腿的「國軍」，在村裡答數、唱軍歌，宣達快閃市集開張消息。（記者吳正庭攝）

2020/11/22 23:09

〔記者吳正庭／金門報導〕曾經是漫天烽火的金門古寧頭今天舉辦「聚落青年夢想實驗基地×快閃市集」活動，主辦單位邀集參與青年創業實務培力課程、創業計畫競賽的在地青年，首度在古寧頭村擺攤「創業」，客人光顧的情形意外的好，也讓青年朋友摩拳擦掌期待下一波快閃行動。

經濟部中小企業處在全國海選出16座城市，其中為金門在地青年舉辦的「創育坊」創業活動，今天在古寧頭村舉行「快閃市集」，由日記文化工作室承辦，金門縣政府及金門縣工商發展投資策進會等單位協辦，吸引20多位青年及當地商家加入。

主辦單位表示，擺攤地點的北山聚落就是昔日國軍進駐村落時的臨時小市集，1949年曾發生古寧頭戰役的古寧頭村，早已是全國知名的觀光景點，若能將此地開發成販售在地特色的小吃、特產集中地，一定能為當地帶來觀光商機。

市集持續進行至晚間8點結束，已有商家如製作甜點的Kanako手作工作室在下午2點多就賣光光，近日名聲驟起的肥忠滿煎糕也很快材料用罄，人潮越晚人越多。

現場為突顯昔日曾有大批國軍駐守氛圍，主辦單位安排10多位著軍服、打綁腿、穿黑布鞋年代的喬裝軍人，持槍在傳統紅磚古厝、洋樓間巡梭，搭配唱盤時代的老歌，悠悠古風在曲巷間慵懶地迴串，好不愜意。

縣府秘書長陳朝金到場頒發獎狀給「第1屆地方農、漁業文化產業暨社會創新計畫競賽」優勝者，鼓勵青年持續創業。主辦單位表示，透過親子DIY、在地農漁特色中西點、手作飾品、創意美食等不同模式，以快閃店舖的概念，提供青年創業實習的空間，不僅獲得青年正面回應，也有村內商家主動參與，共同期待下1波的快閃市集。

快閃市集推出的都是青年朋友的「創業」小物。（記者吳正庭攝）

快閃市集裡的滿煎糕讓許多金門人感受老零食、新口味，生意不錯。（記者吳正庭攝）

國立金門大學賴盈璋（右）老師率領的食品研發團隊，也在快閃市集展現強大的競爭力。（記者吳正庭攝）

快閃市集激發古寧頭村許多在地商家加入，設計的廣告看板樸實又可愛。（記者吳正庭攝）

金門縣政府秘書長陳朝金（左五）到場頒發獎狀給「第1屆地方農、漁業文化產業暨社會創新計畫競賽」優勝者。（記者吳正庭攝）

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