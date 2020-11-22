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    首頁　>　金門縣

    金門中秋博狀元餅抽出轎車得主 縣府「快遞」跨海送到家

    金門縣政府觀光處長丁健剛（左一）親自將新車鑰匙送到桃園市吳姓遊客（左二）手上。（金門縣政府提供）

    金門縣政府觀光處長丁健剛（左一）親自將新車鑰匙送到桃園市吳姓遊客（左二）手上。（金門縣政府提供）

    2020/11/22 20:27

    〔記者吳正庭／金門報導〕桃園市吳姓遊客月前到金門參加「中秋博狀元餅」的「集章博汽車」系列活動，成為最大獎轎車1輛的幸運得主；金門縣政府觀光處長丁健剛今天親赴桃園市將汽車「快遞」給得獎人，吳姓遊客開心表示，明年中秋節還要再去金門玩。

    金門中秋博狀元餅於2012年被交通部觀光局納入「台灣觀光年曆」國際行銷活動，是金門年度旅遊活動盛事，今年系列活動之1「集章博汽車」最大獎是轎車1輛，縣長楊鎮浯10月5日在網路直播抽獎中，抽出轎車的幸運得主是來自台灣桃園市的吳姓遊客，縣府觀光處長丁健剛今天親赴桃園市吳家，將轎車鑰匙親自送給吳姓遊客。

    丁健剛指出，吳先生1家6口今年中秋節期間到金門自由行，覺得金門到處是美景，更難忘記金門的牛肉料理，吳開心地說，明年中秋節還要再去金門玩。

    丁健剛說，今年的中秋博狀元餅系列活動中，機場博餅有2萬3000多人次參加，網路博餅有近60萬人次參加，鄉鎮博餅也吸引5000多人共襄盛舉；另外，在總兵署的台灣藝想劇團演出6場次，場場爆滿，機場的狀元遊街秀也成功吸引旅客目光。

    丁健剛說，金門有豐富的閩南文化、自然生態景觀及戰地史蹟等獨有觀光資源，縣府已運用這些特點，在中秋博餅活動後規畫1系列觀光活動，例如烈嶼鄉白色秘境海洋藝術季、金沙陽翟的「積不可獅」及老兵召集令等活動，也與KKday簽訂合作備忘錄，以期在疫情後為金門觀光產業啟動營運新模式，塑造全新金門的品牌形象。

    金門縣長楊鎮浯10月5日抽獎活動中抽出轎車幸運得主吳姓遊客。（金門縣政府提供）

    金門縣長楊鎮浯10月5日抽獎活動中抽出轎車幸運得主吳姓遊客。（金門縣政府提供）

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