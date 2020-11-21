「金門行動旅服系統」即日起上線 神隊友帶你遊金門

縣府觀光處舉辦「填問卷抽水獺娃娃」活動，有機會抽中金門超夯的水獺玩偶。（記者吳正庭攝）

2020/11/21 14:54

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府觀光處今天表示，強調即時服務、免下載的「金門行動旅服系統」即日起已上線，遊客只要透過手機或導覽機進入該系統 ，即可取得金門當下熱門活動、景點解說、美食住宿資訊，讓「神隊友」帶領遊客玩遍金門。

縣府觀光處長丁健剛說，「金門行動旅服」系統是全國第1套應用PWA（漸進式網頁應用程式Progressive web app）技術開發置的行動旅遊服務系統，使用者不需下載軟體即可順暢取得金門「吃、住、買、玩、賞、行」6大旅遊需求，整合在地各類店家服務，提供中、英、日、韓4語服務；除視需要以簡訊將網址通知入境遊客，另在機場、碼頭、公車站架設導覽機，遊客只要掃描導覽機頁面上的QR Code，即可同步獲得網頁最新資訊，「走到哪裡、玩到哪裡」，並可提供店家多元曝光管道。

網頁開發設計業者康洪綱說，PWA是一種介於App和網站的漸進式網頁應用程式，不必下載App就能順暢體驗；最大特性就是「即時性」，遊客透過導覽系統，可以迅速掌握業者直接由網頁後台即時更新的資訊，快速檢視業者提供的優惠方案、店家資訊及住宿、交通等內容。另外，包括一些私房景點、熱門景點，都可透過這套系統隨時進行更新

康洪綱說，另設立有一站式服務辦公室，協助優化店家頁面並輔導操作系統。系統設有人工和語音服務專線有多國語系的語音導覽，也可從後台直接更新，透過AI的方式演算，讓遠道而來的外國遊客都能聆聽。

縣府觀光處即日起至12月3日進行「填問卷抽水獺娃娃」活動，只要進入系統加入會員並填寫問卷，就有機會抽中金門超夯的水獺玩偶，獎品限量300個，抽獎結果將於12月8日於該系統公告。

網頁開發設計公司總監康洪綱說，PWA是一種介於App和網站的漸進式網頁應用程式，不必下載App就能順暢取得金門旅遊資訊。（記者吳正庭攝）

掃描QR Code就可以進入「金門行動旅服」系統，讓神隊友帶領遊金門。（金門縣政府提供）

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