為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　金門縣

    「金門行動旅服系統」即日起上線 神隊友帶你遊金門

    縣府觀光處舉辦「填問卷抽水獺娃娃」活動，有機會抽中金門超夯的水獺玩偶。（記者吳正庭攝）

    縣府觀光處舉辦「填問卷抽水獺娃娃」活動，有機會抽中金門超夯的水獺玩偶。（記者吳正庭攝）

    2020/11/21 14:54

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府觀光處今天表示，強調即時服務、免下載的「金門行動旅服系統」即日起已上線，遊客只要透過手機或導覽機進入該系統 ，即可取得金門當下熱門活動、景點解說、美食住宿資訊，讓「神隊友」帶領遊客玩遍金門。

    縣府觀光處長丁健剛說，「金門行動旅服」系統是全國第1套應用PWA（漸進式網頁應用程式Progressive web app）技術開發置的行動旅遊服務系統，使用者不需下載軟體即可順暢取得金門「吃、住、買、玩、賞、行」6大旅遊需求，整合在地各類店家服務，提供中、英、日、韓4語服務；除視需要以簡訊將網址通知入境遊客，另在機場、碼頭、公車站架設導覽機，遊客只要掃描導覽機頁面上的QR Code，即可同步獲得網頁最新資訊，「走到哪裡、玩到哪裡」，並可提供店家多元曝光管道。

    網頁開發設計業者康洪綱說，PWA是一種介於App和網站的漸進式網頁應用程式，不必下載App就能順暢體驗；最大特性就是「即時性」，遊客透過導覽系統，可以迅速掌握業者直接由網頁後台即時更新的資訊，快速檢視業者提供的優惠方案、店家資訊及住宿、交通等內容。另外，包括一些私房景點、熱門景點，都可透過這套系統隨時進行更新

    康洪綱說，另設立有一站式服務辦公室，協助優化店家頁面並輔導操作系統。系統設有人工和語音服務專線有多國語系的語音導覽，也可從後台直接更新，透過AI的方式演算，讓遠道而來的外國遊客都能聆聽。

    縣府觀光處即日起至12月3日進行「填問卷抽水獺娃娃」活動，只要進入系統加入會員並填寫問卷，就有機會抽中金門超夯的水獺玩偶，獎品限量300個，抽獎結果將於12月8日於該系統公告。

    網頁開發設計公司總監康洪綱說，PWA是一種介於App和網站的漸進式網頁應用程式，不必下載App就能順暢取得金門旅遊資訊。（記者吳正庭攝）

    網頁開發設計公司總監康洪綱說，PWA是一種介於App和網站的漸進式網頁應用程式，不必下載App就能順暢取得金門旅遊資訊。（記者吳正庭攝）

    掃描QR Code就可以進入「金門行動旅服」系統，讓神隊友帶領遊金門。（金門縣政府提供）

    掃描QR Code就可以進入「金門行動旅服」系統，讓神隊友帶領遊金門。（金門縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    金門海邊「大魚入港」 可能中國游來的
    2020/11/21 06:10

    金門海邊「大魚入港」 可能中國游來的
    國旅遊宜蘭 2幸運兒抽中休旅車
    2020/11/20 14:32

    國旅遊宜蘭 2幸運兒抽中休旅車

    立軒天善熱銷破8成 三房熱烈搶購中
    金城鎮草地野餐音樂節 7輛餐車「車聚」吸引民眾嚐鮮
    2020/11/14 21:38

    金城鎮草地野餐音樂節 7輛餐車「車聚」吸引民眾嚐鮮
    國旅大爆發》澎金馬 今夏用電暴增逾百萬度
    2020/07/26 05:30

    國旅大爆發》澎金馬 今夏用電暴增逾百萬度
    金門縣今日熱門
    金門驚現大膽「溜鳥俠」！無視附近警局 鎖定學生假問路「獻寶」
    2020/11/14 19:17

    金門驚現大膽「溜鳥俠」！無視附近警局 鎖定學生假問路「獻寶」

    金城鎮草地野餐音樂節 7輛餐車「車聚」吸引民眾嚐鮮
    2020/11/14 21:38

    金城鎮草地野餐音樂節 7輛餐車「車聚」吸引民眾嚐鮮

    覬覦金門漁獲中國漁船撈過界 蛇行拒檢仍遭逮
    2020/11/19 14:31

    覬覦金門漁獲中國漁船撈過界 蛇行拒檢仍遭逮

    金門「阿牛」縣長預告參加秋鬥遊行：凱道「金門」大旗下不見不散
    2020/11/19 15:26

    金門「阿牛」縣長預告參加秋鬥遊行：凱道「金門」大旗下不見不散

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播