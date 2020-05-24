民進黨金門縣主委「雙許之爭」 許建全勝出：扮演地方與中央的橋梁

民進黨金門縣黨部新選出的主委許建全。（記者吳正庭攝）

2020-05-24 18:06:27

〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨金門縣黨部今天改選，投票結果，金門縣黨部主委由黨部評召許建全當選，全國黨代表由簡銘義同額競選連任，投票率65%。

許建全說，未來將爭取更多年輕朋友成為黨部生力軍；金門的資源有限，願扮演地方與中央溝通的橋梁，只要對金門有利的政策，一定會透過黨部的系統向中央反映，全力協助縣政府爭取。

拜風和日麗的好天氣所賜，設在縣黨部的投票場地一早就陸續有黨員進場投票，金門青年公共事務協會創會理事長林忻棣，專程從台灣搭飛機趕到金門，與金門小英之友會會長蔡其雍先後投下神聖的一票。

縣黨部主委吳增允及前黨部主委翁明志一致表示，這波黨職人員選舉，牽涉到兩年後的縣市長選舉的戰鬥布局，在台灣本島競爭較為激烈，在金門「還好」；吳增允說，與以往相比，此次金門主委選舉仍嗅到不少私下較勁的濃濃戰味，這也是好現象，有競爭才有進步，期許新任主委能一秉服務的初衷，幫助金門鄉親對民主政治有更深刻的了解和體認。

金門縣黨部有效黨員有320人，符合投票資格280人，「雙許之爭」的投票結果，從事工程業的現任黨部評議委員召集人許建全以104票對金門縣醫師公會總幹事許仲雄73票勝出，5張廢票，全國黨代表由簡銘義同額競選連任，此次總投票率65%。

民進黨金門縣黨部進行計票統計。（記者吳正庭攝）

民進黨金門縣黨部現任主委吳增允（右）向新選出主委許建全（左）道賀。（記者吳正庭攝）

民進黨金門縣黨部選舉全國黨代表，由簡銘義（左）同額競選連任，（記者吳正庭攝）

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