金門第17屆浯島文學獎開徵 總獎金100萬

總獎金100萬元的金門第17屆浯島文學獎開徵。（金門縣文化局提供）

2020-05-22 22:34:14

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天表示，總獎金100萬元的第17屆浯島文學獎開徵，收件時間是9月1日起至9月30日止，今年除了短篇小說組、散文組，重新恢復新詩組，歡迎華人世界熱愛寫作者參與這場文學盛會。

文化局表示，今年開徵短篇小說，明年第18屆再開徵長篇小說，是根據評審委員提議，因長篇小說難寫，為讓有心創作長篇小說者有較充裕的時間寫出好作品，文化局從善如流改變徵文方式，長篇小說和短篇小說採取隔年輪徵方式。這項改變果然奏效，去年第16屆長篇小說首獎50萬元由姜天陸獲得，姜天陸去年也榮獲林榮三文學獎短篇小說首獎，顯示浯島文學獎的質量受到多方好手重視。

文化局指出，浯島文學獎邁入第17屆，參與者涵蓋台澎金馬及美國、香港、中國，另外來自東南亞國家包括馬來西亞、印尼、菲律賓等地都有僑胞熱烈響應，甚至連監獄裡都有受刑人投件參與。

文化局長許正芳說，歡迎全球華人以文字書寫金門當地特殊的島嶼風情及人文地景、地貌之美，透過文字魅力來呈現金門獨特的歷史際遇及島上人民強韌的生命力、濃厚的人情味。盼向全球會寫中文的作家徵稿，以金門元素發聲、行銷金門。

第17屆浯島文學獎活動規劃期程：（1）收件時間：109年9月1日起至9月30日止。（2）評審時間：資格審及複審及決審：109年10月至11月。（3）公布階段：109年11至12月。（4）頒獎日期：109年12月擇日辦理。

文化局表示，短篇小說組首獎1名，獎金15萬元，優等獎2名，各獲獎金8萬元，佳作3名，各獲獎金6萬元；散文組首獎1名，獎金10萬元，優等獎2名，每名獎金5萬元，佳作3名，各獲獎金3萬元；新詩組首獎1名，獎金8萬元，優等獎2名，各獲獎金4萬元，佳作獎3名，各獲獎金2萬元。

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