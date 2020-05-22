金門蚵仔黑又瘦？水試所：閏四月天候變化大

金門水試所表示，有蚵民反映牡蠣養殖出現又黑又瘦的情形。（金門水試所提供）

2020-05-22 21:54:36

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣水產試驗所今天表示，關於有蚵民反映牡蠣養殖出現又黑又瘦的情形，應與天氣溫差大且悶熱，又逢雷雨有關。水試所的解釋，也印證民間「天公打雷、蚵仔嚇得都縮起來」的傳聞。

金門水試所表示，5月中旬以來，縣府建設處及水試所陸續接獲牡蠣養殖戶反映，俗稱「蚵仔」的牡蠣櫛狀鰓呈現明顯黑色，養殖區內水面也漂散類似油花污染斑點等情況，憂心水質出問題。

水試所第一時間趕赴古寧頭北山海岸、安岐海岸勘查，發現這2處地點的牡蠣肥滿度與月初相比，確實大幅消瘦，初步判定是因牡蠣肥滿度不佳，導致牠黑色部分的組織變得明顯，應與當時天氣溫差大又逢雷雨有關。

水試所技士黎錦超說，這是動物天生的一種保護機制，一旦外在環境發生劇變，生命遭到威脅，生物基於求生的本能，會立刻釋出卵子、精子，在體外受精，繁衍下一代，保存生機。他進一步解釋，牡蠣生殖腺飽滿時，如果受到外界刺激，例如暴風雨後的鹽度變化或滿潮帶來的溫度變化等，就會開始排卵、放精，但此時也是牡蠣最虛弱的時候，如果之後再加上天氣或溫度劇烈變化，後續就有可能因體弱、營養不良而導致開殼。

他說，金門的牡蠣通常會在清明節、中秋節前後排卵，今年因為閏4月，天氣溫差大又逢雷雨，牡蠣為延續生機，在未完全成熟前，提早排卵、放精，導致體型瘦小，櫛狀鰓的黑色更為明顯；近年蚵民增加，海中養分不足分配都有可能導致牡蠣變小。

金門老一輩也有類似說法，所謂「天公打雷、蚵仔嚇得都縮起來」，對照水試所的解釋，似乎其來有自。

另外，有蚵民反映養殖區水體漂散類似油花污染斑點，懷疑有污染情形，水試所也邀集縣府建設處、環保局人員至現場查看，水體並無異狀，也無油氣或油污情形。為求謹慎，再轉往古寧頭沙崗海灘，查看水體也無異狀，根據民眾提供的相片判定，應是球型棕囊藻；通常大雨過後，陸地的雨水沖入海中，金門地區周遭海域營養鹽會增加，加上沿岸海流蓄積，在海邊就會造成藻類增生，對於養殖區水質無影響。

金門古寧頭北山盛產石蚵，幾乎每年都舉辦剖蚵體驗活動。（資料照，記者吳正庭攝）

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