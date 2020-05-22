金門海岸造林新利器 「水寶盆」提高植栽存活率

「水寶盆」材質是利用回收紙漿加上天然防水塗層製成的蓄水盆體，盆體內的水透過導水繩的毛細現象，將水導入土中，在盆體保護下，可提供樹苗保濕、防風、隔熱的效果。（圖：讀者提供）

2020-05-22 21:19:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣林務所今天表示，為提升海岸造林的存活率，今年首度導入「水源寶育樹盆」種植作業，盼克服海岸造林遭遇的烈日、強風、水少問題。農友認為這種新的技術很有「戰備池」的概念，滿符合金門的印象。

林務所表示，「水寶盆」材質是利用回收紙漿加上天然防水塗層製成的蓄水盆體，盆體內的水透過導水繩的毛細現象，將水導入土中，在盆體保護下，可提供樹苗保濕、防風、隔熱的效果。

林務所所長鐘立偉說，梅雨季節是造林植樹的最佳時機，林務所陸續在嚨口、歐厝2地的防風林，展開水寶盆的種植作業，盼能將海岸造林存活率提高到9成。

不只林務所人員對於這項新的種植技術寄予厚望，有農友看見「水寶盆」具節水、蓄水功能，頗具克難精神，好像是「植物的戰備池」。

鐘立偉說，嚨口林地面積近2公頃，是早期排雷作業區域，因掃除地雷所需而成為草生地；歐厝林地原為2017年植樹節活動場地，因屬沙質土壤、風沙大、無澆灌水源及近年旱季過長等因素，樹種存活率不佳。林務所首度以「水寶盆」做為試驗，盼能幫助樹苗快速成長，提高生長競爭力。

鐘立偉說，海岸林的樹種選擇海桐、苦藍盤、土沉香、黃槿、苦楝等，透過複層混合方式種植，增加物種歧異度及提升地區生物多樣性，以減少植物一旦遭病毒感染或強風、鹽分導致全軍覆沒的可能。

林務所造林課技正呂沛旻說，「水源寶育樹盆」由慈心有機農業發展基金會種樹團隊研發，盆體可避免陽光直射、降低水分散失，也能減少強風直襲及堆沙問題，讓樹苗有穩定的水源，提高樹苗的存活率及生長速度。對於林務所而言，長期可省下大量後續人力維管成本，「水寶盆」以環保紙漿製成，約在1年內可自然分解。

林務所將水寶盆內注水後，再蓋上蓋子，防止強風、堆沙問題。（圖：金門林務所提供）

林務所把握梅雨鋒面，打造海岸防風林。（圖：金門林務所提供）

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