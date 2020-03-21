武漢肺炎》民間擔憂檢疫收容處所污水排放 金門縣政府：強化消毒作業

金門縣議員李應文（左三）與縣工務處副處長黃儒新（左二）、衛生局副局長李金治（左五）、環保局局長楊建立（左四）等人，會勘定點檢疫收容處所污水排放設施。（記者吳正庭攝）

2020-03-21 17:36:38

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，將優先強化地區武漢肺炎定點檢疫收容處所的污水排放作業，垃圾也會先消毒再處理，籲請民眾不必擔心。縣府針對縣議員李應文昨天與縣府工務處、環保局及衛生局等單位，會勘該處所污水、垃圾清運處理，作出前述回應。

縣議員李應文針對民眾反映，憂心縣府暫設的定點檢疫收容處所污水及垃圾處理，是否對環境及附近住家產生影響，在相關資訊不明確的情形下，又要避免民眾過度多擔心，20日會同相關單位勘查。

縣府表示，該處所的污水排放本就依照規定辦理，為免民眾擔心，已優先將接管納入污水工程辦理，工期約90天。接管完成前，會進行相關強化措施，包括在該處所污水排放系統加設臨時消毒池，以利加氯消毒。自來水廠也已於9日完成後端消毒設施，並額外增設化糞池，加上原有設備可提供三道投藥、消毒程序，提升防疫，配合環保署「因應流感大流行防疫水污染管制作業程序」規範。

環保局表示，針對居家檢疫、居家隔離及入住定點檢疫處所民眾產生的垃圾，均委由清除機構上門收集，這些有疑慮的垃圾經消毒後集中送感染性廢棄物焚化爐焚化處理，以與一般家戶產生的垃圾分流，除便利隔離者丟棄垃圾，也確保清潔隊員工作安全。

金門縣環保局局長楊建立（右一）、工務處副處長黃儒新（右三）等人，向縣議員李應文（右二）說明定點檢疫收容處所污水排放設施。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法