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武漢肺炎》清明期間 金門縣府所屬室內體育場館全部「閉館」

金門有「小巨蛋」之稱的「縣立體育館」，將在清明節期間暫時「封館」。（記者吳正庭攝）

金門有「小巨蛋」之稱的「縣立體育館」，將在清明節期間暫時「封館」。（記者吳正庭攝）

2020-03-20 23:03:43

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天召開金門縣武漢肺炎疫情指揮中心會議指出，包括金門最大的室內體育館、有「小巨蛋」之稱的縣立體育館（含游泳池）在內，還有金湖體育館（含羽球館）、烈嶼鄉體育館、烈嶼鄉游泳池及縣屬學校室內體育場館、室內游泳池，將於3月30日至4月10日「閉館」，進行全面消毒，暫停對外開放，以避免清明節期間返金人潮增加，人群在密閉式空間大量接觸，空氣流通不佳，造成防疫上的破口。

另外，會議也指出，有鑑於金門、馬祖、澎湖離島地區醫療量能相對不足，雖然中央同意離島居家檢疫居民得搭乘國內線航班返鄉，但在整體防疫規範上，還有不周妥的地方，且期間交通移動，恐有增加防疫負擔的疑慮，建議中央流行疫情指揮中心，由中央統一安排離島地區民眾於返國後，安置於台灣本島防疫旅館，以確保國人健康及整體防疫效能。

縣長楊鎮浯說，金門所有的防疫作為，也讓地區在相關的疫情管控上算是相對的平穩，也知道各單位壓力都很大，但疫情是一個動態的過程，防疫作為也會因應國內外疫情變化做滾動式的調整，特別是現在，整個疫情很明顯是境外移入個案居多，已經造成國人、甚至地區鄉親很大的關注，因此作出相關決定。會議中，也因應目前國際疫情緊繃，將由縣衛生局函請中央疫情指揮中心同意金門縣設置「集中檢疫處所」，並依相關規定進行任務編組及程序辦理。

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