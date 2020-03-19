助在地小吃度小月 金門力推限定版石蚵麵線、蚵嗲

金門金寧鄉雙鯉蠔香小吃店「大廚」陳美女，對於採用在地石蚵作的的蚵嗲非常有自信。（記者吳正庭攝）

2020-03-19 22:12:09

〔記者吳正庭／金門報導〕受武漢肺炎疫情衝擊，金門縣金寧鄉公所邁入第18年的石蚵小麥文化季活動確定取消，鄉長楊忠俊今天說，石蚵是金寧鄉「1鄉1特產」的最佳主角，文化季活動雖然取消，但推展產業行銷的工作仍持續進行；此時正逢石蚵產季，若不趁勢推廣非常可惜，日前請來縣長楊鎮浯加持，一起為位於雙鯉濕地自然中心旁的商家「雙鯉蠔香」小吃店的在地美食石蚵麵線、蚵嗲促銷。

楊忠俊為協助在地商家「度小月」，在中國觀光客「掛零」、台灣觀光銳減的情形下，日前與縣長楊鎮浯及金寧鄉多位鄉民代表，一起到知名景點雙鯉溼地自然中心旁的雙鯉蠔香小吃店，用實際的行動為「大廚」陳美女及女兒李禹慧打氣，要讓這家採用金門才有的在地石蚵，標榜自家栽種有機蔬菜的小吃店，增加滿滿人氣。

楊忠俊說，石蚵小麥文化季的重頭戲是「千人剝蚵」，鄉公所每年向養蚵戶收購帶殼石蚵6000公斤，供活動使用；活動喊卡，養蚵戶首當其衝，公部門幫忙活絡一下當地商機也是應該的。

楊鎮浯應要求大啖剛出爐的蚵嗲，果然被「舌尖上的石蚵」熱呼呼的溫度給嚇到，深吐了一口氣，仍大喊「好吃」。楊鎮浯說，希望疫情緩和後，鄉公所配合推出更多造福在地產業的相關活動。楊忠俊說，鄉公所已有腹案，未來將規畫推動觀光工作轉型，創造新的景觀亮點等新方向。

楊忠俊說，到古寧頭除了不能錯過的新鮮石蚵料理，在南山、北山村還有1家神秘的隱藏版美食麻花捲，甜而不膩，也是在欣賞雙鯉湖畔的美景之餘，最被當地推薦的特產伴手禮選項。

金寧鄉公所推介的在地小吃還有：

※雙鯉蠔香蚵嗲店 電話:0963-036-385

地址:金門縣金寧鄉古寧村南山1-8號（雙鯉湖濕地中心對面）

※三嬸婆蚵嗲 電話:082-312163

金門縣金寧鄉古寧村南山28號

※國賓小吃店 電話:0918-617-066

金門縣金寧鄉古寧村北山83號

金寧鄉長楊忠俊（右）的大力推薦下，金門縣長楊鎮浯（中）大口吃著熱呼呼、剛出爐的在地蚵嗲。（記者吳正庭攝）

清爽入口，吃來沒有負擔的石蚵麵線。（記者吳正庭攝）

蚵嗲內紮實多樣的菜色。（記者吳正庭攝）

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