又來挑釁！中國10餘艘快艇惡意攻擊 金門海巡開11槍驅敵

金門海巡隊派出船艇驅離越界中國船隻。（圖由金門海巡隊提供）

2020-03-19 12:27:46

〔記者吳正庭／金門報導〕海洋委員會海巡署金馬澎分署第9（金門）海巡隊及縣府護漁小組日前在小金門海域執行護漁任務時，遭中國10餘艘快艇丟擲酒瓶、石塊攻擊，並惡意衝撞我方船艇，導致剛加入海巡行列、造價新台幣六百萬元的新船CP-1022艇，第1次出任務就受創，3具舷外機有兩具受損，幸好無人傷亡；金門海巡隊今天表示，已透過管道要求中國緝凶，追查肇事者並求償。

金門海巡隊表示，16日上午9時許，海巡隊PP-2006、CP-1022艇協同金門縣政府水試所「金門號」等3艘護漁船艇，在小金門檳榔嶼海域進行驅離中國船及清除非法漁網行動時，遭10餘艘中國快艇丟擲石塊及空酒瓶，其中13日才加入海巡隊伍的新船CP1022艇，遭中國快艇惡意衝撞，2部造價共約120萬元的舷外機受損，除機體磨損，外殼嚴重龜裂破損，艙尾留下不少破碎的啤酒瓶碎片，所幸海巡及水試所人員未受傷。

海巡表示，當時3艘護漁艇執行清除漁網作業時，海域一片淨空，原在水域外的10餘艘無船名中國快艇見生財工具被護漁船隊清除，竟集體闖入我方海域，包圍巡防艇與金門號，並丟擲石塊攻擊，雙方近距離纏鬥，眼見CP-1022艇遭中艇圍攻並衝撞，情況危急，執勤幹員立刻朝中船擊發低致命性武器6枚震撼彈、5枚沙包彈，才將10餘艘中國快艇驅離，海巡人員表示：「從未看過中國船像這樣10幾艘集結、主動式的攻擊」。

對於中國艇惡意的挑釁行為，金門海巡隊組主任陳建文說，事發地在兩岸中線附近，縱深短淺，中國船艇闖入僅需1分鐘，若是直接追緝，越界風險甚高，此時又逢武漢肺炎防疫重點期間，對闖入船艇以驅離為主；案發當晚，已備齊相關資料料，透過金門縣政府相關管道，要求中國查緝施暴快艇，對肇事者究責。

此外，金門海巡隊巡防能量並未稍減，連續2日加派巡防艇戒護金門號執行護漁，並針對檳榔嶼海域加大掃蕩力度，已驅離中船25艘次，清除刺網19件、定置網3組，定置錨3支；從高雄緊急裝運2部舷外機到金門維修受損快艇，預計下週1即可恢復勤務。

金門海巡隊派出船艇驅離越界中國船隻。（圖由金門海巡隊提供）

金門海巡隊派出船艇驅離越界中國船隻。（圖由金門海巡隊提供）

金門海巡隊員指著遭中國船撞壞的舷外機。（記者吳正庭攝）

金門巡防艇遭中國船撞壞的舷外機。（記者吳正庭攝）

金門海巡人員檢視遭中船撞破的舷外機殼。（記者吳正庭攝）

金門巡防艇上留下遭中國船丟擲的啤酒瓶及碎片。（記者吳正庭攝）

才加入金門海巡的生力軍CP1022艇，初次出任務就遭中國船艇攻擊。（記者吳正庭攝）

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