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首頁　>　金門縣

小朋友手指遭玩具卡住 消防員「解套」

金門縣消防局金城消防分隊隊員用斜口剪試圖剪開玩具，小女生緊緊依偎在大人懷裡。（金城消防分隊提供）

金門縣消防局金城消防分隊隊員用斜口剪試圖剪開玩具，小女生緊緊依偎在大人懷裡。（金城消防分隊提供）

2020-03-17 22:28:24

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣消防局今天表示，1名小女生昨晚因手指遭玩具夾住，家人一度用沙拉油仍無法解套，經消防員以斜口剪慢慢處理，終於讓小朋友破涕為笑。

縣消防局金城分隊表示，昨天晚上8點，分隊門口開來1輛轎車，車上急衝下來3名大人，其中1名婦人手中抱著小女生；小女生的右手食指，被1個像跳棋一樣的綠色圓柱型玩具緊緊套住，家人一度想用剪刀剪開不得要領，幫小女生手指抺上沙拉油潤滑，因時間拖得太久，造成食指腫脹，不得不向消防隊求援。

時值防疫期間，值班人員仍依程序詢問家屬相關狀況，並逐一量測體溫無異常現象後，隨即引導到備勤室。

小隊長李錫安觀察小女生手指狀況，發現食指已經紅腫、發紺，若不立即處理恐怕會產生結構性傷害，因此當下決定「動刀」；李錫安才用斜口剪剪下第一刀，小女生就「哇～！」得哭了出來，所有人員停下手邊動作，救護員陳天傑、值班人員徐蒼望忙著安撫小女生情緒，李錫安趁勢補剪1刀，順利將異物脫除，手上的束縛終於解套，救護員清洗傷口、包紮止血，小女生這才放鬆情緒。

縣消防局第1大隊大隊長陳國瑋說，消防工作除了小朋友常發生被異物卡指，卡戒指的情況也常發生在成年人身上，有的人以為只是稍微腫脹就不處理，到第2天才發現事態嚴重，手指都已經腫脹、變色發紺；呼籲民眾一旦遇到類似情形，千萬不要硬脫，可以到消防隊尋求協助，以免發生2次傷害。

消防隊隊員用斜口剪分段剪開玩具，幫小女生的食指解套。（金城消防分隊提供）

消防隊隊員用斜口剪分段剪開玩具，幫小女生的食指解套。（金城消防分隊提供）

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