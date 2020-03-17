為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　金門縣

金門海岸海豚擱淺死亡 一週內第3隻

金門岸巡隊在金沙鎮海山美岸際發現一隻雌體幼豚屍體，正對助體進行量測。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊在金沙鎮海山美岸際發現一隻雌體幼豚屍體，正對助體進行量測。（金門岸巡隊提供）

2020-03-17 19:48:02

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊第1機動巡邏站今天「又」在金門縣金沙鎮海山美岸際發現1隻死亡海豚，經金門縣水試所派員到場，初步判定是雌體幼豚，品種屬於寬脊露脊鼠海豚，將帶回冰存採樣檢驗；這也是一週來金沙鎮岸際發現的第3隻保育類海豚擱淺死亡案例。

金門岸巡隊第1機動巡邏站上午9點45分於金沙鎮海山美岸際發現1隻死亡海豚擱淺，通報金門縣水產試驗所等單位派員到場，豚體身長60公分、寬16.5公分、高約10公分，屍體尾部有開放性傷口及鰭部有缺口，死因待進一步解剖確認。保育人員已將相關資料通報鯨豚救援團體及單位。

岸巡隊表示，水試所技士陳盈廷、金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫王鈺明到場，初判屍體為尚未離乳的雌體幼豚，品種屬於寬脊露脊鼠海豚，後續將請台灣專家學者進行採樣檢驗，以鑑定死因。據海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）處理的鯨豚擱淺通報，有多數在離島海域發現，種類以寬脊露脊鼠海豚、瓶鼻海豚及小虎鯨居多。

金門岸巡隊副隊長王榮忠說，這是繼11日在海山美海岸、13日在東割灣，7天以來在金沙鎮岸際發現的第3隻擱淺死亡海豚，也是今年金門地區第6起海豚擱淺死亡案例。這3起都是露脊鼠海豚，今天發現的更進一步鑑定是寬脊露脊鼠海豚，且與第1隻發現地點相距約200公尺。地方也期盼後續有學者專家，能對岸際連續出現死亡海豚提出看法。

海巡署呼籲，為了留給後代子孫更豐富的自然資源，嚴禁捕殺保育類動物，民眾若於岸際出現大量海拋垃圾、鯨豚擱淺及不法捕撈行為，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將派員人立刻到場處置。

擱淺的寬脊露脊鼠海豚外觀已出現脫皮腐敗。（金門岸巡隊提供）

擱淺的寬脊露脊鼠海豚外觀已出現脫皮腐敗。（金門岸巡隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
悲歌！保育類瓶鼻海豚被流刺網緊纏 死狀甚慘
2020-02-17 09:35

悲歌！保育類瓶鼻海豚被流刺網緊纏 死狀甚慘
悲！ 2海豚陳屍澎湖沙灘 其中一頭嘴掛延繩釣魚鉤
2019-10-31 20:54

悲！ 2海豚陳屍澎湖沙灘 其中一頭嘴掛延繩釣魚鉤
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
搶救海豚大作戰！ 西嶼內垵休憩園區傳2海豚擱淺
2019-06-30 23:17

搶救海豚大作戰！ 西嶼內垵休憩園區傳2海豚擱淺
心痛！才剛開春 彰化海岸傳出鯨豚死亡
2017-02-04 13:44

心痛！才剛開春 彰化海岸傳出鯨豚死亡
金門縣今日熱門
2020-03-14 12:08

他逃過華西街公寓火劫 老淚縱橫「30年老伴沒了」

2020-03-12 20:17

你累了嗎？金門植樹節活動 議長致詞：今天是國父誕辰

2020-03-11 21:50

金門鄉親赴台轉診住宿 13家商旅飯店有優惠

2020-03-12 16:24

罷免金門議長案喊卡 陳滄江：罷免理由已不存在

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播