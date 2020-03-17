金門海岸海豚擱淺死亡 一週內第3隻

金門岸巡隊在金沙鎮海山美岸際發現一隻雌體幼豚屍體，正對助體進行量測。（金門岸巡隊提供）

2020-03-17 19:48:02

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊第1機動巡邏站今天「又」在金門縣金沙鎮海山美岸際發現1隻死亡海豚，經金門縣水試所派員到場，初步判定是雌體幼豚，品種屬於寬脊露脊鼠海豚，將帶回冰存採樣檢驗；這也是一週來金沙鎮岸際發現的第3隻保育類海豚擱淺死亡案例。

金門岸巡隊第1機動巡邏站上午9點45分於金沙鎮海山美岸際發現1隻死亡海豚擱淺，通報金門縣水產試驗所等單位派員到場，豚體身長60公分、寬16.5公分、高約10公分，屍體尾部有開放性傷口及鰭部有缺口，死因待進一步解剖確認。保育人員已將相關資料通報鯨豚救援團體及單位。

岸巡隊表示，水試所技士陳盈廷、金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫王鈺明到場，初判屍體為尚未離乳的雌體幼豚，品種屬於寬脊露脊鼠海豚，後續將請台灣專家學者進行採樣檢驗，以鑑定死因。據海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）處理的鯨豚擱淺通報，有多數在離島海域發現，種類以寬脊露脊鼠海豚、瓶鼻海豚及小虎鯨居多。

金門岸巡隊副隊長王榮忠說，這是繼11日在海山美海岸、13日在東割灣，7天以來在金沙鎮岸際發現的第3隻擱淺死亡海豚，也是今年金門地區第6起海豚擱淺死亡案例。這3起都是露脊鼠海豚，今天發現的更進一步鑑定是寬脊露脊鼠海豚，且與第1隻發現地點相距約200公尺。地方也期盼後續有學者專家，能對岸際連續出現死亡海豚提出看法。

海巡署呼籲，為了留給後代子孫更豐富的自然資源，嚴禁捕殺保育類動物，民眾若於岸際出現大量海拋垃圾、鯨豚擱淺及不法捕撈行為，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將派員人立刻到場處置。

擱淺的寬脊露脊鼠海豚外觀已出現脫皮腐敗。（金門岸巡隊提供）

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