武漢肺炎》受疫情衝擊 金門學生國際交流順延

金門縣因應武漢肺炎疫情延燒，「金門縣109年度國民中小學學生國際交流計畫」決議全部延至民國110年辦理。（金門縣教育處提供）

2020-03-16 22:07:50

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府教育處今天表示，因應武漢肺炎疫情延燒，「金門縣109年度國民中小學學生國際交流計畫」決議全部延至民國110年辦理，屆時是否成行，將視疫情發展狀況調整。另外，3月28日、29日家長說明會仍照常舉行，教育處將向家長詳細報告後續處理方案。

教育處長羅德水指出，國際教育交流計畫備受家長關注，教育處為實踐去年11月26日在金門召開國際教育公聽會的承諾，召集教師及相關專家籌備今年度的國中小學生國際交流計畫，組成課程核心小組規劃課程，並確定在今年暑假的交流地區、行程、官方媒合學校與寄宿家庭等。

未料，武漢肺炎疫情增溫，國際交流計畫也需調整，小日團、中日團均需順延至110年寒假；澳洲及紐西蘭政府分別宣布自3月16日起境外旅客入境皆需自主隔離2週，紐西蘭公立學校也停課至4月20日。羅德水說，紐、澳雖非外交部和疾管署旅遊警示國家，但由於疫情不確定性及變化大，交流地區學校及寄宿家庭目前態度趨向保守，教育部也指示非必要不得進行國外相關活動等因素。

羅德水表示，為避免相關作業延宕，造成家長、縣府的雙重損失，教育處在密切與交流地區官方單位聯繫，同時邀集相關人員整體衡量後，決議暫停今年度五年級、八年級學生的國際交流計畫。

教育處表示：

1、五年級、八年級學生相關團別延後辦理：包括國小日本團（廣島）、國小紐西蘭團（奧克蘭）、國中日本團（沖繩）延至民國110年寒假辦理；國中澳洲團（昆士蘭）延至110年暑假辦理，但屆時是否成行，仍須視後續交流地區及學校聯繫情形、疫情發展狀況做動態調整或取消辦理。

2、家長說明會如期舉行：3月28日、29日家長說明會依照原訂時間辦理。教育處強調，國際交流相關活動雖延後出團，但針對國際教育相關課程仍會持續著手規劃，讓學子不用出國也能享有國際教育，希望大家體諒及面對疫情挑戰，確保師生健康安全。

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