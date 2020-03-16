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武漢肺炎》傳說避邪保平安 金門花帔口罩套送清潔隊提昇抗疫力

金寧鄉長楊忠俊（左）、縣議員李養生（右）一致認為「金門花帔口罩套」，極具金門特色，應該多多推廣。（記者吳正庭攝）

金寧鄉長楊忠俊（左）、縣議員李養生（右）一致認為「金門花帔口罩套」，極具金門特色，應該多多推廣。（記者吳正庭攝）

2020-03-16 23:38:10

〔記者吳正庭／金門報導〕口罩套也有文創品！金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會今天將300只「抗疫」口罩套，送給第1線工作的金寧鄉清潔隊，古寧頭志工隊長李開陣說，這批口罩套使用金門傳統育嬰包巾的「花帔」布縫製，延續民間的「避邪」說法，希望為清潔隊員加持，讓他們工作時多一分保護和保障。

古寧頭社區發展協會理事長李金鎗、總幹事李俊龍與志工隊長李開陣，縣議員李養生，共同將這批形似「東方burberry」的文創口罩套送給金寧鄉公所清潔隊，由鄉長楊忠俊代表接受。隊員們拿到這只熟悉、親切又有「特殊功能」的防疫口罩都很開心，紛紛拿起來試戴，互相端詳。

楊忠俊說，感謝古寧頭社區發展協會和志工隊樂齡媽媽，在口罩短缺的當下，體恤清潔隊員的辛勞，花了很多時間才完成這些寶貴的防疫物資。

古寧頭社區發展協會月初辦理「口罩套DIY」，本來只是1堂教授婆婆媽媽「手作拼布」課程，在許多「老手」熱情參與下，即使從未接觸縫口罩，也能很快上手，成品出爐有模有樣，帶回家給兒孫使用，成就感十足；風聲傳開，各地打探聲音不斷，這次捐贈還用上了有黑白格紋的金門傳統育嬰包巾「花帔」。

李開陣說，「金門花帔」上有黑白格紋，是閩南地區承襲800年的傳統育嬰包巾，民間盛傳有驅邪避凶及保佑嬰兒平安成長的作用，盼能藉此提昇抗疫戰力，保護清潔隊員健康。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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古寧頭社區發展協會理事長李金鎗（前排右七）、志工隊長李開陣（前排右四）、縣議員李養生（前排右五），共同將「金門花帔」口罩套送給金寧鄉公所清潔隊，由鄉長楊忠俊（前排右六）代表接受。（記者吳正庭攝）

古寧頭社區發展協會理事長李金鎗（前排右七）、志工隊長李開陣（前排右四）、縣議員李養生（前排右五），共同將「金門花帔」口罩套送給金寧鄉公所清潔隊，由鄉長楊忠俊（前排右六）代表接受。（記者吳正庭攝）

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