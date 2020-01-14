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楊鎮浯開外島第一槍！籲朱立倫承擔 擔任國民黨主席

金門縣長楊鎮浯說，此時的國民黨，需要的不是一根浮木，而是一根頂梁柱，請朱立倫擔任國民黨的黨主席。（資料照　記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯說，此時的國民黨，需要的不是一根浮木，而是一根頂梁柱，請朱立倫擔任國民黨的黨主席。（資料照　記者吳正庭攝）

2020-01-14 19:37:50

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天傍晚透過臉書表示，請朱立倫再一次出來承擔，擔任國民黨黨主席。

楊鎮浯說，國民黨在這次大選遭受挫敗，當大家急著分析與批評時，更重要的應該是立刻找出目前的方向；他建議，請朱立倫再一次承擔責任，把上一世代和和年輕世代連結在一起，帶領國民黨往前走；建立一個青壯世代為核心的決策機制，並發展出以台灣為主體的兩岸論述，才能重拾國人對國民黨的信心，才有機會繼續往前走。

楊鎮浯傍晚後透過臉書發文「國民黨的下一步，攸關的不是國民黨的存亡，更是台灣是否能有一個理性的制衡力量。」他指出，過去的國民黨都能從失敗中獲取經驗、從跌倒中學到教訓，但面對此次國民黨的大敗，看到黨內的紛紛擾擾，真的擔心國民黨就此迷失了方向。

他說，此時的國民黨，需要的不是一根浮木，而是一根頂梁柱，面對當前國民黨的紛亂狀況，提出3點建議：

第一，請朱立倫出來承擔，擔任國民黨的黨主席。
朱立倫的國際觀足以讓國民黨與美方重建互信；朱立倫的政治特性，可以讓國民黨邁向本土化。

第二，請朱立倫以國民黨青壯派為核心來重建國民黨。
國民黨不是沒有青壯世代，卻總是被認為資歷不夠、總是被要求論資排輩。其實國民黨的青壯世代才是最強壯的世代，也是最理解台灣各世代想法的一群。楊鎮浯也自許為青壯世代的一員，強調「我們早已習慣單兵作戰」、「我們早已深入民間理解各年齡層的需求與期待」未來的黨主席，必須以包含蔣萬安、江啟臣、李彥秀、柯志恩、林麗蟬等國民黨青壯世代為軸心，重新打造一個年輕化、優質化、有希望、有戰力的國民黨。

第三，朱立倫應提出以台灣人為主體的新兩岸論述。

兩岸關係是台灣無法規避且需嚴肅以對的課題，如何在和平的基礎上，帶領台灣走向穩定發展且深具希望的未來，是國民黨當前不可迴避且應立即肩負的重責大任。

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