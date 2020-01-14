技檢免越洋！ 金門就業中心「合體」技能檢定考場

「金門就業中心」辦公廳舍辦動土典禮，由勞動部長許銘春（左四）與行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志（左一）、金門縣長楊鎮浯（左二）、議長洪允典（左三）等人上香祈福。（記者吳正庭攝）

2020-01-14 20:35:24

〔記者吳正庭／金門報導〕勞動部勞動力發展署北分署規畫新建「金門就業中心」辦公廳舍今天舉辦動土典禮，勞動部長許銘春主持時說，新廳舍完工後，將是全國首座與就業中心結合的「技術士技能檢定」考場，金門可就地辦理檢定並核發技術士證照，鄉親得免於金門、台灣本島舟車往返之苦。

許銘春今天由勞動力發展署長黃秋桂等人陪同，與行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金門縣長楊鎮浯、議長洪允典等人，共同主持金門就業中心辦公廳舍動土典禮，地點位於金城鎮與金寧鄉交接榜林圓環的交通輻輳地段，與周邊道路聯結順暢。

許銘春說，金門2000年11月起設置就業服務台，開啟就業服務的新紀元，2014年因應政府組織改造，升格為「金門就業中心」，這段期間幸賴金門縣政府無償出借「大同之家」供金門就業中心使用，彼此也成為緊密的合作夥伴；金門就業中心由於業務擴充與轉型需求，原有辦公處所已不敷使用，經審慎評估，在金門交通樞紐位置的榜林村規畫「金門就業中心辦公廳舍新建工程」。

許銘春說，辦公廳舍完工後，將是全國首座與就業中心結合的「技術士技能檢定」考場，可辦理電腦軟體應用、電腦軟體設計、電腦輔助機械設計製圖、電腦硬體裝修4項電腦職類的乙、丙級檢定，讓金門鄉親免於台金舟車勞頓之苦，在地就能參加檢定並核發技術士證照。

「金門就業中心」新建辦公廳舍斥資預算2996萬元，2層樓建築，總樓板面積285坪，1樓將是就業中心服務民眾的主要空間，包含接待台、就業資訊區、求職服務區、求才服務區、諮詢服務區與諮詢會談室等；2樓規劃有多功能教室與電腦教室，除提供自辦訓練課程的教學使用外，也可作為電腦職類檢定考場。

由勞動部長許銘春（右四）與行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志（右三）、金門縣長楊鎮浯（右五）、議長洪允典（右六）等人共同主持「金門就業中心」辦公廳舍辦動土典禮。（記者吳正庭攝）

勞動部長許銘春（左二）說，金門就業中心新廳舍完工後，將是全國首座與就業中心結合的「技術士技能檢定」考場。（記者吳正庭攝）

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