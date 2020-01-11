小英金門得票破萬 翁明志：不必然再是藍營天下

2020大選落幕，蔡英文在深藍的金門拿到1萬456票，比2016年的6626票大幅成長57.85％。（記者劉信德攝）

2020-01-11 23:39:24

〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨總統候選人蔡英文今天在金門開出「破萬」得票數，得票率達21.77％，雙雙創下民進黨總統候選人在金門的歷史新高。蔡英文金門競選總部顧問翁明志說，開票結果顯示，民進黨不再是選舉包袱，金門也不必然再是藍營天下。

2020大選落幕，蔡英文在離島深藍的金門縣，開出亮眼成績單，不僅在金門總得票數達到1萬456票，相較於次高的2016年6626票，大幅成長57.85％。蔡英文金門縣競選總部感謝金門鄉親支持，也強調，在選舉任務結束後，將持續扮演地方與中央協調溝通的角色。

蔡英文金門競總主委蔡其雍說，民進黨這次在金門未推出黨籍立委候選人，但在金門縣小英之友會與民進黨金門縣黨部分進合擊的策略搶票下，透過網路空戰搶攻知識選民、年輕選民，並耕耘地方原有支持者及積極開拓中間選民，終能在擁有大批軍公教的深藍選區金門，成功跨越1萬票的障礙。

蔡其雍說，小英總統先後推動年金改革、基本薪資提升、長照2.0、有感減稅、幼兒托育補助等有利於國家長期發展的政策，讓許多年輕選民有感；另外，包括醫療專機上路、金門大橋復工加速興建、新訓中心增加員額、調升金大常年預算增設博士班，及縣長楊鎮浯提出金門增設「癌症醫學中心、馬山多功能遊憩港」等政見獲蔡政府正面回應，也都有利於競總向鄉親爭取選票。

翁明志說，1996年彭明敏參選總統，民進黨在金門只拿到300多票，接著700多票、1500多票，一直到2016年的6626票，今年衝到1萬456票，民進黨在金門的選票持續自然成長。

翁明志說，選票成長原因有兩個趨勢，一是外來人口的改變，讓政治屬性多元化；第二是金門年輕族群赴台就讀、就業返金，同時增加政治成分的多元化，預估4年後，民進黨在金門的選票會持續成長。

翁明志說，種種跡象顯示，金門與台灣本島的政治版圖藍、綠比，會越來越接近，假以時日，民進黨不再是選舉包袱，金門也不必然再是藍營天下。

蔡英文金門縣競選總部主委蔡其雍（左三）、顧問翁明志（左四）等人一致表示，選舉任務結束後，競總仍將持續扮演地方與中央協調溝通的角色。（圖由金門小英之友會提供）

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