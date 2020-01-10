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首頁　>　金門縣

投票日前夕小三通人潮湧現 旅客：回來投票啊！

金門小三通碼頭，旅客人潮增溫。（記者吳正庭攝）

金門小三通碼頭，旅客人潮增溫。（記者吳正庭攝）

2020-01-10 21:53:46

〔記者吳正庭／金門報導〕投票日前夕，金門小三通增加返台投票人潮，縣港務處統計，金門與廈門、泉州小三通今天總計進港3143人、出港920人，進港載客率超過50％，雖未滿載，人潮比平時增加，不少旅客被問及為何趕在周末前返台都說：「趕回來投票啊！」

金門縣港務處統計，小三通金門、泉州航線：進港149人、出港38人；金門、廈門航線：進港2994人、出港882人；兩航線合計進港3143人、出港920人。以載客率而言，進港約52％、出港約15％。

縣港務處說，以平日統計，進出旅客一天合計約3000人，其中進港1000多人，自從上個週末開始，進港旅客明顯增溫，今天進港交通船的載客率超過50％。但因進港旅客包括金門在地鄉親，很難推判旅客身分，也很估計有多少旅客是為返台投票而來。

一名從廈門帶著好幾套寢具通關的男性旅客說，若不是投票關係，應該不會那麼早回來。也有幾位行色匆匆的年輕人說，因為和農曆春節有點接近，有些朋友沒有在此時回台。

交通部民航局金門航空站說，今天共有50班、100趟來回的飛機，金門飛台灣載客率接近70％，台灣飛抵金門載客超過90％，旅台鄉親返鄉投票踴躍。

金門小三通旅客利用快速通關情形熱絡。（記者吳正庭攝）

金門小三通旅客利用快速通關情形熱絡。（記者吳正庭攝）

防疫人員帶著防疫犬在小三通碼頭把關。（記者吳正庭攝）

防疫人員帶著防疫犬在小三通碼頭把關。（記者吳正庭攝）

海關人員在金門小三通碼頭把關。（記者吳正庭攝）

海關人員在金門小三通碼頭把關。（記者吳正庭攝）

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