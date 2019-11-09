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生化武器又來了？金門海漂死豬染非洲豬瘟 就地焚毀掩埋
2019-11-09 21:12:02
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今晚說，非洲豬瘟中央災害應變中心證實，6日下午於烈嶼將軍堡海灘附近發現一隻境外漂流岸際死亡豬屍，經採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國分離病毒株相似度達100％，依規定自明天開始暫停烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門。
縣府表示，檢出地點半徑3公里內有4家豬場，但為確保安全，擴大對烈嶼鄉全鄉8家豬場共719隻進行全面訪視並從中取樣採取檢體送驗，若養豬場完成非洲豬瘟檢測且為陰性，即可解除管制。
縣府指出，6日下午接獲海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，於烈嶼鄉將軍堡海灘發現約80公斤境外漂流豬屍，防疫所派員赴現場執行檢體採樣、消毒及就地焚毀掩埋作業，相關人員及發現豬屍地點均已澈底消毒，檢體送農委會畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，檢驗結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。
縣府表示，此例為金門發現的第10例被檢出帶有非洲豬瘟病毒核酸陽性的豬屍，是小金門發現的第2例陽性案例，本次個案已實施移動管制措施，並對現場工作人員、車輛、器械執行消毒。