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首頁　>　金門縣

生化武器又來了？金門海漂死豬染非洲豬瘟 就地焚毀掩埋

小金門將軍堡海灘6日發現海漂死豬，防疫人員在現場拉起封鎖線管制進出。（金門防疫所提供）

小金門將軍堡海灘6日發現海漂死豬，防疫人員在現場拉起封鎖線管制進出。（金門防疫所提供）

2019-11-09 21:12:02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今晚說，非洲豬瘟中央災害應變中心證實，6日下午於烈嶼將軍堡海灘附近發現一隻境外漂流岸際死亡豬屍，經採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國分離病毒株相似度達100％，依規定自明天開始暫停烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門。

縣府表示，檢出地點半徑3公里內有4家豬場，但為確保安全，擴大對烈嶼鄉全鄉8家豬場共719隻進行全面訪視並從中取樣採取檢體送驗，若養豬場完成非洲豬瘟檢測且為陰性，即可解除管制。

縣府指出，6日下午接獲海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，於烈嶼鄉將軍堡海灘發現約80公斤境外漂流豬屍，防疫所派員赴現場執行檢體採樣、消毒及就地焚毀掩埋作業，相關人員及發現豬屍地點均已澈底消毒，檢體送農委會畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，檢驗結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。

縣府表示，此例為金門發現的第10例被檢出帶有非洲豬瘟病毒核酸陽性的豬屍，是小金門發現的第2例陽性案例，本次個案已實施移動管制措施，並對現場工作人員、車輛、器械執行消毒。

金門防疫人員前往小金門豬場，取樣並抽血採取檢體。（金門縣政府提供）

金門防疫人員前往小金門豬場，取樣並抽血採取檢體。（金門縣政府提供）

金門防疫人員在小金門豬場採樣，準備將檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗。（金門縣政府提供）

金門防疫人員在小金門豬場採樣，準備將檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗。（金門縣政府提供）

金門縣政府建設處處長文水成（右）、防疫所長林政道（左）晚間說明，6日下午於烈嶼將軍堡海灘附近發現的境外漂流岸際死亡豬屍，被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。（記者吳正庭攝）

金門縣政府建設處處長文水成（右）、防疫所長林政道（左）晚間說明，6日下午於烈嶼將軍堡海灘附近發現的境外漂流岸際死亡豬屍，被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。（記者吳正庭攝）

小金門將軍堡海灘6日發現的海漂死豬。（金門防疫所提供）

小金門將軍堡海灘6日發現的海漂死豬。（金門防疫所提供）

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