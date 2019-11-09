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洗刷「賄選島」惡名！全國第一個反賄選抓鬼社團金門成立

「金門縣鬼抓到獎金來大家發大財協會」第一次會員大會，會員穿著寫有「不要把年輕人的未來賣掉」字樣的Ｔ裇出席，相當醒目。（記者吳正庭攝）

「金門縣鬼抓到獎金來大家發大財協會」第一次會員大會，會員穿著寫有「不要把年輕人的未來賣掉」字樣的Ｔ裇出席，相當醒目。（記者吳正庭攝）

2019-11-09 15:14:29

〔記者吳正庭／金門報導〕宣稱是中華民國第1個打著反賄選、反黑金名義立案的民間社團「金門縣鬼抓到獎金來大家發大財協會」，今天上午舉行第1次會員大會，創會理事長吳阿瑾說，金門長久以來背負「賄選之島」惡名，讓純樸的鄉親感到無力感，但相信只要金門人一起站出來拒絕賄選，腦力激盪，一定能改變現況。

「鬼抓到、獎金來、大家發大財」！與會成員穿著清一色「反賄選」字樣的Ｔ裇，高喊口號，展現整裝待發的雄糾糾氣勢。該協會立案名稱是「金門縣鬼抓到獎金來大家發大財協會」，為方便推廣，對外宣導均用「金門反賄選聯盟」。理事翁明志率先捐1萬元作活動經費，理事長吳阿瑾、常務監事林金量也各捐1萬元。

吳阿瑾說，金門反賄選協會聯盟成員來自各鄉鎮，橫跨士農工商、不同黨派，有教授、醫師、退休校長、軍官民代及市井小民。「金門縣鬼抓到獎金來大家發大財協會」不僅是金門，應該也是全國第1個打著反賄選旗號而成立的民間組織。

協會監事陳永富說，2001年9月4日監察院針對烏坵「幽靈投票部隊」賄選的調查報告中，明言「每逢舉辦選舉，金門乃被封為『賄選島』或『幽靈島』等不雅封號…，讓金門之民主政治蒙塵。」；2009年11月24日，時任法務部長王清峰到金門古蹟「清金門鎮總兵署」廣場主持反賄選誓師大會敲響3聲銅鑼，1響「要遏止金門選舉歪風」、2響「要把賄選趕出金門」、3響「要為金門洗刷賄選島污名」，都坐實「金門賄選島」污名。

陳永富說，過去金門3合1選舉傳出1票新台幣1萬元的買票行情，時任金門地檢署檢察長陳宏達誓言淨化金門選風，有4名縣議員涉賄選被拉下台，是歷年金門查賄斬獲最大。可惜後來幾次選舉，金門坊間仍盛傳「市井皆聞賄選，只有檢警查不到。」

協會成員陳滄江說，鄉親往往礙於人情關係不敢舉發；他說：「讓我們來當壞人」、鄉親提供情資「由我們來執行，你們得獎金」，配合法務部的執法宣導，將來「入島入戶，不相信抓不到鬼！」

協會表示，一旦因檢舉人情資拿到法務部所發檢舉獎金，總統、副總統選舉賄選檢舉獎金最高1500萬元、立委選舉賄選檢舉獎金最高1000萬元，將全數轉交原檢舉人。

「金門縣鬼抓到獎金來大家發大財協會」成立，成員舉手高喊反賄選口號。（記者吳正庭攝）

「金門縣鬼抓到獎金來大家發大財協會」成立，成員舉手高喊反賄選口號。（記者吳正庭攝）

「金門縣鬼抓到獎金來大家發大財協會」理事長吳阿瑾（中）說，呼籲鄉親一起站出來拒絕賄選，洗刷「賄選島」污名。（記者吳正庭攝）

「金門縣鬼抓到獎金來大家發大財協會」理事長吳阿瑾（中）說，呼籲鄉親一起站出來拒絕賄選，洗刷「賄選島」污名。（記者吳正庭攝）

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