全國心障親子運動大會聖火今傳遞至金門

全國心智障礙者親子運動大會聖火傳遞儀式前，充滿活力的啦啦隊表演，成為現場目光焦點。（記者吳正庭攝）

2019-11-08 22:24:32

〔記者吳正庭／金門報導〕全國心智障礙者親子運動大會聖火今天傳遞至外島金門，由中華民國智障者總會代表林志模將聖火交給金門縣副縣長黃怡凱，黃怡凱說，親子運動大會將於16、17日在台中市立豐原體育場舉行，歡迎旅台各地鄉親屆時一起到場為這些「天使們」加油、打氣。

聖火傳遞儀式在縣府前廣場舉行，黃怡凱率縣警局長張國雄、縣府教育處長羅德水、縣府社會處副處長李文堆、金門縣身心障礙者家長協會理事長楊淑欽及金門地區身心障礙者代表均到場參加；被黃怡凱稱為「天使」的身心障礙朋友，在現場表演練了好幾個星期的啦啦隊舞，雖然有人仍需要老師扶持才能跟上舞曲節奏，臉上表情非常快樂，純真的演出令人動容。

金門縣身心障礙者家長協會理事長楊淑欽說，每2年舉辦一次的「全國心智障礙者親子運動大會聖火傳遞」活動，今年邁入第12屆，聖火的傳遞，象徵心智障礙者天生雖然學得慢、忘得快，但在父母深情、永不放棄的愛，一點一滴的灌溉，也會漸漸成長茁壯，只要永不放棄，終能看到甜美的果實。

聖火傳遞隊伍「難度」很高，除了在縣府舉行儀式外，天使們也扎扎實實上路跑到社會處、文化局、金寧鄉公所及金城鎮公所、金門縣警察局等地點進行各單位傳遞作業。

金門縣代表隊由42名成員組成，將參加跑步、立定跳遠、壘球、10米運球、定點投籃、目標傳球及趣味競賽等項目。

聖火傳遞儀式由副縣長黃怡凱（前右一）、縣府教育處長羅德水（後排右一）、縣府社會處副處長李文堆（左一）等人共同主持。（記者吳正庭攝）

副縣長黃怡凱（左二）持聖火，與金門縣身心障礙者家長協會理事長楊淑欽（右一）、總幹事歐陽彥森（左一）等人領隊起跑。（記者吳正庭攝）

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