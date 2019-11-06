飛機逃生門當出口？金門5天2起乘客擅自開門烏龍

金門機場五天內發生兩起乘客擅自打開飛機逃生門的烏龍事件，立榮航空表示，對當事人保留法律追訴權。（記者吳正庭攝）

2019-11-06 16:54:57

〔記者吳正庭／金門報導〕把飛機「逃生門」當「出口」？金門航空站今天證實，5天內發生2起乘客擅自打開飛機上逃生門的意外，依民用航空法的規定，可對違規者開罰新台幣1萬到5萬元，正由金門航警所偵辦中。「被開門」的立榮航空表示，保留法律追訴權。

10月31日，立榮一架由金門往台中的班機上，所有旅客登機完畢，空服員向坐在緊急出口旁的第一排旅客說明協助義務時，其中63歲陳姓女乘客一時好奇，起身至機艙右側拉開遇有突發狀況才開啟的緊急出口逃生門；陳女這個舉動，不僅造成機門要重新復位，機長也以必須進行艙壓測試，請所有乘客下機等候，班機延後1個多小時起飛；航警前往了解時，當事人發覺闖了大禍，臉色嚇得青一陣、白一陣，頻頻道歉。

無獨有偶，11月4日，同樣是立榮76六人座飛機由高雄飛抵金門，旅客下機時，1名林姓乘客竟也把逃生門當成機艙出口，直接打開逃生門，空服員立刻將該乘客交由地勤人員帶往航警所，航警根據立榮的舉發製作筆錄。

金門航空站表示，林姓乘客恐已涉嫌違反民航法第119-2條第2項規定，於航空器上「無故操作其他安全裝置」，可處新台幣1至5萬元的罰款，將由民航局收到相關報告作最後處置。

立榮航空表示，逃生門是遇有突發狀況才開啟的緊急出口，經查此2起案件，空服員均已依現行客艙組員作業規範，在艙門關閉前，確實完成對乘坐於緊急出口座位的旅客，進行協助緊急逃生意願以及各項義務說明。

對於這起「逃生門」事件，常往返台、金開會的立委陳玉珍說，通常坐在逃生門旁時，空服員都會特別交代有關乘坐該處應注意事項，甚至一旦發生事故必須加入協助的相關義務，但也建議航空公司，可以適需要在逃生門加上更明顯、清楚的警語，以防類似的烏龍事件重演。

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