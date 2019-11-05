民眾為縣府團隊打分數 金門縣政府今天啟動施政滿意度調查

2019-11-05 22:53:34

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天起至12月中旬以前，針對全縣縣民展開施政滿意度調查，縣府表示，此次採取「入戶調查」，訪員進入民眾家中執行訪查工作時，會佩戴「訪員證」以利識別，民眾若不願受訪也可表達拒絕的權利。

縣府表示，此次委託趨勢民意調查股份有限公司辦理108年度民眾對金門縣政府暨所屬機關施政滿意度調查，由訪員採「入戶調查」，即進入民眾家中辦理調查，訪員詢問後，再由訪員於平板電腦上填寫問卷，11月5日起開始調查，預計以5個星期時間辦理，約於12月中旬以前結束，調查結果將作為縣府暨所屬機關施政參考。

縣府行政處表示，調查時段以每天上午9時至12時、下午1時30分至5時30分、晚上6時30分至8時30分，訪問對象為年滿18歲以上設籍金門縣且常住本縣的民眾，預計將完成1200分有效問卷；趨勢公司調查前，會寄出受訪地址通知信，訪員進行調查時，會出示訪員證，對於受訪者姓名等各項個人資料將完全保密，僅作統計參考，不對外公開。

調查的內容包括政策偏好及願景期待、具體施政作為、縣府團隊施政表現等，調查面向涵蓋經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安及公共消防與安全、醫療衛生、道路與交通以及社會福利等7項。

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