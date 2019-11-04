金門大學歡慶23歲生日 超馬選手林義傑「意外」登場

2019-11-04 22:46:53

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學今天舉行創校23周年校慶，取名「臻愛二三、獺向非凡」，除推出可愛人偶的「大金」、「小金」水獺吉祥物，也別開生面透過VR虛擬實境，安排遠道而來的國際超馬選手林義傑「意外」登場；校園內一磚一瓦均由華僑出資興建的華僑大樓，同步舉辦揭幕啟用典禮。

金大校慶首先以宣讀總統蔡英文、副總統陳建仁賀電揭開序幕，接著司儀當場透過手機LINE與林義傑連線，利用「班機延誤」的哏，向大會宣告人在台北機場恐怕無法來金與會，結果在校長、縣長致詞後，林義傑竟翩然現身，原來學校是利用虛擬實境的科技秀，製造人在松山機場的假像。

陳建民說，今年是以「愛」為典禮主題，他並以先人古語的智慧，期勉師生發揮與人為善，廣結善緣的精神，使校務蒸蒸日上。他說，在優化校園學習環境方面，金大陸續完成全國首創的混合實境及電子競技中心，並在機器人、建築實體建構、競技等全國競賽中取得佳績。

另外，金大辦學績效獲肯定，教育部日前才核定博士班的設置；金大因師生努力，獲多個部門補助研究計畫，金大的未來將朝發展海洋事務、閩南文化與新南向政策等特色研究與發展方向深耕，並持續朝科技化與國際化的目標邁進。

縣長楊鎮浯說，金大是金門縣最重要的資產之一，不僅培養很多在地金門鄉親，更是金門縣的發展智庫。金門縣政府將全力配合金大發展。

金大「華僑大樓」的建築風格，採僑匯地區捐建的洋樓型制為主，大樓主體為健康護理學院護理系、長照系、社工系使用，有助優化專業系所所需的學習與實驗空間；這棟古色古香的地上3層樓建築，共斥資新台幣4695萬元，所有經費都是華僑捐款而來。

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