金門中秋博狀元餅開跑 台灣往金門各機場歡迎「博客來」

2019-08-31 22:54

〔記者吳正庭／金門報導〕金門中秋博狀元餅活動今天在金門5鄉鎮啟動，除了烈嶼鄉提前在下午2點舉行，其餘都在傍晚6點同步「開博」，人口最多的金城鎮歡迎更多的「博客來」，特別封街開場，以3個場次消化來自各地的「客人」，場面好不熱鬧。

博狀元餅相傳是距今300多年前明代鄭成功的部將洪旭，為聊慰官兵於中秋思鄉之苦，以科舉制度的功名「狀元」、「榜眼」、「榜花」等名稱，推敲出來的一種民俗娛樂活動，流傳於泉州、漳州、潮州，特別是原泉州府的廈門和金門。

各鄉鎮除了受理在地鄉親報名博狀元餅，也闢出觀光客體驗桌，設在金城鎮北鎮廟前的場地，平日就有不少來自台灣、中國的遊客，今天也聞風進場，來自台北的楊姓遊客，只花了20分鐘就一次把金門著名的特產給打包，開心得不得了。

這場「大家樂」活動，很多都是全家動員，有帶著襁褓中嬰兒參加的家長，也有坐在輪椅上的長者興沖沖而來；金城鎮珠沙里里長戴德強下場不久，就擲出罕見的6個6點，一次把桌上的「博餅」全部打包，手氣之好讓舉座驚喜、驚呼。

各鄉鎮的狀元獎大多是機車，金城鎮的狀元是不少人欽羡、價值6萬元的日本雙人遊行程，結果由一名翁姓女士獲得。

縣府表示，中秋博狀元餅活動即日起至9月15日止，在台灣6大機場即可體驗，相關訊息可上金門縣觀光旅遊網或「2019金門中秋博狀元餅」活動網站查詢。

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