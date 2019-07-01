金門大學參加2019年亞洲智慧型機器人大賽 勇奪1金3銀1銅
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金門大學率領師生團隊及輔導的國小組共同在亞洲機器人大賽勇奪佳績。（圖由金門大學提供）

金門大學率領師生團隊及輔導的國小組共同在亞洲機器人大賽勇奪佳績。（圖由金門大學提供）

2019-07-01 21:59

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學今天表示，由研發長翁克偉等率領的師生團隊，6月29日參加2019年亞洲智慧型機器人大賽，勇奪1金3銀1銅等10個獎項；金大表示，此次大賽是教育部指導，中國工業職業教育學會主辦，總計超過1800隊報名參賽，是國內最大型的機器人比賽。

翁克偉說，今年的賽事共分5場，從5月18日起至6月29日陸續在德霖科技大學等學校舉行；競技內容包含「自走車避障」、「自走車摸黑」、「太陽能車相撲」、「機器人愚公移山」、「機器人來算數」、「自走車負重致遠」、「自走車飆創意軌道」、「機器人十萬火急」、「人型機器人全能挑戰賽」、「機器人聲東擊西」、「機器人創意競賽」、「自走車飛越跳台賽」等12項競賽項目。

金大表示，教育部將「資訊科技」納入2019學年度課綱，未來的學生對於學習「程式設計」已成為必然，透過學習程式培養學子的邏輯思考與創新能力，希望能讓孩子在這個資訊迅速發展的時代下，能夠擁有基礎能力。

金大翁克偉、李金譚等師生團隊指導獲獎的名單有范鈞淯、張志豪、廖柏愷、許家弦獲自走車摸黑大專組第1名；王俊諺、周育仲、高望恆、何忠穎獲自走車摸黑大專組第2名；許家弦、吳昊恩、張志豪、范鈞淯獲自走車摸黑大專組佳作；范鈞淯、林孟杰、廖柏愷、龔家寧獲自走車飆創意軌道大專組第2名；翁秉毅、劉睿澤、李珮綺、王俊諺獲自走車循跡大專組第2名；廖柏騰、甘偉宏、高望恆、王俊諺，榮獲自走車循跡大專組第3名。

另外，金大輔導國小生也有不錯表現，有中正國小學生陳柏澄、林河宏、廖昱喆、董家源獲自走車飆創意軌道國小組第1名；中正國小學生董家源、廖昱喆、林河宏、陳柏澄獲自走車飆創意軌道國小組第2名；開瑄國小學生陳邦晏、蔡睿謙、蔡旭知獲自走車飆創意軌道國小組佳作；開瑄國小學生郭家澤、蔡旭知、鄭畯騰獲自走車飆創意軌道國小組佳作。

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