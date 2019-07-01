金門大學參加2019年亞洲智慧型機器人大賽 勇奪1金3銀1銅

2019-07-01 21:59

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學今天表示，由研發長翁克偉等率領的師生團隊，6月29日參加2019年亞洲智慧型機器人大賽，勇奪1金3銀1銅等10個獎項；金大表示，此次大賽是教育部指導，中國工業職業教育學會主辦，總計超過1800隊報名參賽，是國內最大型的機器人比賽。

翁克偉說，今年的賽事共分5場，從5月18日起至6月29日陸續在德霖科技大學等學校舉行；競技內容包含「自走車避障」、「自走車摸黑」、「太陽能車相撲」、「機器人愚公移山」、「機器人來算數」、「自走車負重致遠」、「自走車飆創意軌道」、「機器人十萬火急」、「人型機器人全能挑戰賽」、「機器人聲東擊西」、「機器人創意競賽」、「自走車飛越跳台賽」等12項競賽項目。

金大表示，教育部將「資訊科技」納入2019學年度課綱，未來的學生對於學習「程式設計」已成為必然，透過學習程式培養學子的邏輯思考與創新能力，希望能讓孩子在這個資訊迅速發展的時代下，能夠擁有基礎能力。

金大翁克偉、李金譚等師生團隊指導獲獎的名單有范鈞淯、張志豪、廖柏愷、許家弦獲自走車摸黑大專組第1名；王俊諺、周育仲、高望恆、何忠穎獲自走車摸黑大專組第2名；許家弦、吳昊恩、張志豪、范鈞淯獲自走車摸黑大專組佳作；范鈞淯、林孟杰、廖柏愷、龔家寧獲自走車飆創意軌道大專組第2名；翁秉毅、劉睿澤、李珮綺、王俊諺獲自走車循跡大專組第2名；廖柏騰、甘偉宏、高望恆、王俊諺，榮獲自走車循跡大專組第3名。

另外，金大輔導國小生也有不錯表現，有中正國小學生陳柏澄、林河宏、廖昱喆、董家源獲自走車飆創意軌道國小組第1名；中正國小學生董家源、廖昱喆、林河宏、陳柏澄獲自走車飆創意軌道國小組第2名；開瑄國小學生陳邦晏、蔡睿謙、蔡旭知獲自走車飆創意軌道國小組佳作；開瑄國小學生郭家澤、蔡旭知、鄭畯騰獲自走車飆創意軌道國小組佳作。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法