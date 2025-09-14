台62線瑪陵隧道區間測速 明起開罰

2025/09/14 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台六十二線萬里瑞芳快速道路貨櫃車、砂石車等大型車多，常發生嚴重交通事故，基隆端出口附近的瑪陵隧道沒有路側空間可使用，一旦發生車禍災害搶救難度高，也會造成車流嚴重回堵與安全，因此將實施區間測速，九月十五日開始執法，超速就是三千元起跳。

據交通隊指出，這次實施區間測速偵測範圍從台六十二萬瑞快速道路一．七K起至○．七K處（瑪陵隧道往大武崙方向），全長九四六．四三公尺，速限七○公里每小時。

目前台六十二線西向十一．三K至六．二K及台六十二甲線北向二號隧道至東海街出口，已實施區間測速，平均每個月都有三千至四千件違規，台六十二線瑪陵隧道是第三處區間測速路段。

交通隊指出，相關設施已通過資安檢測並取得經濟部標準檢驗局檢定合格，在八月廿日公告宣導，九月十五日時起開始取締，違規超速依道路交通管理處罰條例第卅三條規定，處三千元以上六千元以下罰鍰，超速超過最高速限四十公里以上的嚴重超速危險駕駛，依同條例第四十三條可罰一萬二千元至三萬六千元罰鍰，還要吊扣汽車牌照半年。

