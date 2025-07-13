「基隆絕沛」搶攻傳統市場 放天燈祈願

「基隆絕沛」志工到平溪放天燈，祈大罷免大成功，守護台灣。（記者盧賢秀攝）

2025/07/13 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕全台大罷免進入衝刺階段，罷團「基隆絕沛」志工昨天搶攻傳統市場票，同時也到新北市平溪放天燈，祈願「大罷免大成功」。國民黨的青年軍則到基隆東岸廣場催票，力挺立委林沛祥，去年用選票守住市長謝國樑，今年也要出來投下「不同意罷免」。

「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，七月十六日上午「護國大遶境」活動，展現人民罷免不適任立委的意志，呼籲民眾到廟口等地參加大遶境活動。陳青逸說，過去五百多天林沛祥在立法院表現不佳，國民黨為了以罷制罷，入侵戶政系統查詢資料協助藍營罷免連署，還通過普發現金一萬元法案，掏空國庫、債留子孫，呼籲民眾七月廿六日站出來投同意罷免票。

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近四十位罷團志工也到新北十分放天燈，為台灣祈福，志工在天燈上寫下「守護台灣」、「大罷免大成功」，隨著天燈冉冉升空，凝聚守護民主的信念。

國民黨「湛藍衝鋒 護民主戰隊」昨到東岸廣場宣講，為林沛祥催票。青年團總團長黃騰憲說，去年也在東岸廣場為謝國樑催票，用選票守住謝國樑，今年也要投下「不同意罷免」，終結政治惡鬥、還市民安定生活。

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