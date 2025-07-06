基隆絕沛市場衝刺 籲罷免林沛祥保台灣

基隆絕沛志工和立委張雅琳（左四）、名嘴陳東豪（左五）等人到市場掃街，呼籲726罷免親中立委。（記者盧賢秀攝）

2025/07/06 05:30

張雅琳批林在立院出席率低 盧秀燕稱總統應回歸國政

〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷免進入衝刺期，基隆市昨天藍綠兩方人馬各自拚場，罷團「基隆絕沛」志工與立委、名嘴到七堵南興市場掃街，呼籲民眾七二六要出來罷免親中立委林沛祥。台中市長盧秀燕則回基隆挺小師弟林沛祥，呼籲總統賴清德回歸國政，專心拚經濟、顧民眾，不要一直搞政治。

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陳東豪︰看不到林有什麼表現

民進黨立委張雅琳、名嘴陳東豪、基隆市議員鄭文婷及山海公民拆樑行動發言人李晏蓉和志工等人，昨天在七堵正光公園呼口號「大罷免大成功」、「七二六罷免投同意，反共更有力」，隨即前往南興市場掃街發文宣，呼籲民眾七月廿六日要出來投同意罷免。

陳東豪說，這一年來只看到林沛祥打架跑在前面、去北京，看不到他有什麼表現，所以要罷免林沛祥、保衛台灣。

鄭文婷︰拒親中立委 同意罷免

張雅琳和鄭文婷說，林沛祥在立法院出席率低，呼籲民眾一人拉三票，衝破八萬票，拒絕親中立委、同意罷免。

盧秀燕則是與林沛祥和多位市議員一起到廟口奠濟宮參香，盧秀燕說，他是基隆女兒，基隆短期內就面臨二次罷免，市長謝國樑是為了守護基隆財產，這次罷免立委不一樣，全國無差別全部罷免，呼籲民眾站出來再次反罷免。不過昨天謝國樑卻未現身。

盧秀燕︰關稅對基隆港很重要

盧秀燕指出，現在世界各國為了關稅問題都很緊張，尤其基隆港有出口，關稅問題對基隆港很重要，廟口做生意的大家都很辛苦，人民都在拚生活，但總統不拚經濟、整天搞罷免，所以七二六民眾要讓反罷免過關，提醒總統回歸國政，專心拚經濟、顧民生，終結仇恨。

盧秀燕說她是基隆人，是基隆女中畢業，林沛祥的爸爸林水木是她的老師，林沛祥是她的小師弟，呼籲民眾投不同意票，讓林沛祥繼續留在立法院。

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