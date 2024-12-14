基隆「客運儲車區」 移至中山一路

基隆港西街排滿大型客運，影響店家生意與環境。（記者盧賢秀攝）

2024/12/14 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆轉運站啟用前，國道客運站牌設在港西街，今年七月一日轉運站啟用後國道客運進入轉運站，港西街作為客運儲車區，港西街還是停滿大客車，影響店家做生意，還排放廢氣製造噪音，店家抱怨不已，市府交通處決定今起客運儲車區調整至中山一路（往太白莊）方向。

不過市議員鄭文婷指出，今年七月十八日就辦理會勘，當時結論即要求交通處必須在八月的臨時會前改善，結果視若無睹，她也在臨時會中提案要求改善，市府團隊仍不理不睬，直到現在才調整，過去幾個月完全處於行政怠惰的狀況。

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港西街店家指出，轉運站啟用後，國道客運都進到轉運站上下車，可是每天客運還是停在港西街，甚至違停，車輛臨停排放廢氣污染空氣、製造噪音，店家根本沒辦法做生意。

交通處長王圳宏指出，基隆轉運站七月一日開放以來，利用原港西街國道客運上車處，轉型為客運儲車區，提升轉運站運轉效率及提供客運駕駛休息的空間。市府滾動式檢討運作情形，居民反映後，為降低客運儲車區對於港西街交通、環境品質及居民的影響，規劃在中山一路往北方向「碼頭公會」公車站至「民治平交道」原址間新設客運儲車區，長度約為六十公尺，可同時停放四、五輛大型車。

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