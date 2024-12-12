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    首頁　>　基隆市

    回國照料罹癌母 陳逸凡獲基隆孝行楷模

    陳逸凡放棄國外工作，回家陪伴照顧罹癌的母親2年多。 （記者盧賢秀攝）

    陳逸凡放棄國外工作，回家陪伴照顧罹癌的母親2年多。 （記者盧賢秀攝）

    2024/12/12 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市民陳逸凡原在國外工作，兩年多前母親罹患肺腺癌臥床，他放棄工作，回國全心陪伴照顧母親，餵食、擦身、拍背、更換看護墊及清洗導尿管等不假他人之手，獲得基隆孝行楷模。他說，希望社會有愛，讓善的循環持續下去。

    基隆市政府昨天表揚九位孝行楷模，分別是陳逸凡、李文宏、李光輝、王秋琴、江素卿、陳素惠、陳文德、王靜茹及陳怡茹。他們都是照顧年邁、身體不適的長輩無怨無尤，體現孝道。

    陳逸凡原本在國外工作，二年多前母親罹患肺腺癌，腫瘤壓迫脊椎，造成下半身癱瘓臥床後，他毅然放棄國外工作，飛回國內，廿四小時全心陪伴、照顧母親，餵食、擦身、拍背、更換看護墊及清洗導尿管等，細心照顧母親，在母親人生最後一段時間，一直陪伴、照顧她，直到今年母親離世，他昨天憶起母親仍紅了眼眶。

    李光輝以開計程車維生，父親中風失智二年後，母親也突然中風，他肩負起父母兩人照顧責任，十五年來靠堅強的意志力撐了過來。

    王秋琴照顧患有帕金森氏症的婆婆；江素卿照顧罹患尿毒症及譫妄症婆婆，不畏艱辛；李文宏、陳素惠、陳文德、王靜茹、陳怡茹都是用心照顧家中長輩，堅強地面對人生的考驗，值得效法。

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