《 基隆大雨淹水》先跑固樑未勘災 罷團批謝國樑不顧人民

拆樑團體昨天到基隆市府前抗議，批謝國樑未在第一時間救災，沒有把人民需求放在第一順位。（記者盧賢秀攝）

2024/09/25 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市前兩天深夜強降雨，南榮路、西定路等多處地區淹水，拆樑團體昨天到基隆市政府抗議，指市長謝國樑未及時勘災，還跟國民黨主席朱立倫參加「固樑」活動，批謝國樑把個人政治生涯放在第一位，而非人民需求第一。謝國樑表示，廿二日晚上就到防災應變中心了解雨勢及相關措施，也在臉書直播提醒民眾注意，第二天也到南榮路勘災，指控並非事實。

南榮、西定路水深及大腿 地下室汽車泡水

基隆市廿二日深夜、廿三日凌晨和晚上都下大雨，南榮路和西定路嚴重淹水，最深時達大腿，西定市場地下室多輛汽車泡水，不少民眾受到影響怨聲載道。

「公民團體拆樑行動」發言人李晏蓉昨和多名志工到市政府前舉牌抗議，指廿二日晚上很多地方出現淹水的災情，第二天謝國樑還跟朱立倫跑固樑行程，下午才勘災，批謝國樑把個人政治生涯放第一，而非人民需求放第一，讓很多市民失望。

民進黨議員鄭文婷、吳驊珈和施偉政等人指出，夜晚豪大雨，民眾沒有沙包、得不到救災物資，只能眼睜睜看著家裡泡水，還有中山高中學生在網路貼出教室淹水、掃水，無法上課的畫面。質疑謝國樑第一時間沒有做好救災工作，到底人在哪裡？

駁在內湖豪宅睡覺 謝國樑：保留追訴權

謝國樑表示，廿二日晚間八點就到災害應變中心了解降雨量，也在臉書直播提醒民眾注意，第二天到南榮路一帶勘災，有些指控不是事實。另有人質疑他廿二日晚上在內湖豪宅睡覺，他公布路口監視器畫面，顯示他廿二日晚上九點多回到信四路家中，廿三日上午九點多出門，對相關指控保留法律追訴權，適時提告。

基隆市深夜強降雨，南榮路傳出淹水災情。（記者盧賢秀攝）

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