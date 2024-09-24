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首頁　>　基隆市

基隆豪大雨 拆樑：只見謝開直播

2024/09/24 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市議會黨團昨天批評，基隆市前天深夜豪大雨，市長謝國樑只會在臉書開直播，宣傳他在防災中心的影片，但對於市區多處積、淹水災情，直到昨天下午等國民黨主席朱立倫離開基隆後才勘災，把政黨利益放在維護人民生命財產之前。

民進黨基隆市議員吳驊珈、鄭文婷、施偉政等人抨擊，基隆市前天深夜降下豪大雨，居民財產泡在水中，卻不見謝國樑及時勘災；「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉質疑，謝國樑對於災情有緊急應變能力嗎？地方的臉書社團有不少民眾抱怨淹水，卻被特定立場的帳號抨擊、惡意與拆樑團體掛上連結，原來在謝的心中，只要是對市政不滿的民眾，就是萬惡不赦的罷免團體。

基隆市府發言人呂謦煒回應，基隆市災害應變中心在廿二日晚上六點就進入「強化三級開設」，各單位皆保持警戒並徹夜救災，謝國樑於廿二日晚上八點也坐鎮指揮救災。

藍：謝陪同完朱立倫後即勘災

國民黨基隆市黨部昨天下午舉行婦工會幹部會議，謝國樑陪同朱立倫出席後，隨即到淹水災區勘災，原訂昨晚由國民黨立委王鴻薇陪同的掃街懇託活動，謝以勘災優先而取消掃街；朱立倫說，家和才能萬事興，要用「和」來取代「鬥」，基隆「和」才能萬事興，呼籲支持謝國樑、反罷免。

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