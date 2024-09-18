基隆拆樑秋節勤跑市場 今午台北辦宣講

基隆拆樑團體中秋假日到市場及周邊宣傳罷免活動，呼籲民眾10月13日站出來投同意罷免。（記者盧賢秀攝）

2024/09/18 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕昨天是月圓人團圓的中秋節，基隆市「拆樑」公民團體的志工毫不鬆懈，利用休假到仁愛、信義、安樂市場等地宣傳罷免理念，呼籲市民在十月十三日投票支持罷免案來改變基隆；另外，國民黨將於投票前一晚舉辦大型造勢晚會，安排藍營多位大咖站台「固樑」。

發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」，志工犧牲中秋節假期跟家人團圓的時間，仍努力上街頭、走市場宣傳罷免理念。陳姓等志工說，這是一場「小蝦米對抗大鯨魚」，許多臉書社團都被謝國樑的陣營或樁腳所掌控，面對訊息的不對稱，志工平時要上班、上課，只能利用休假日勤跑市場、交通要點，讓市民了解罷免謝國樑的理由，為了基隆市更美好的未來，呼籲市民十月十三日要挺身而出投下「同意罷免」票。

「拆樑」公民團體表示，很多基隆市民到台北市通勤，今天（十八日）中午十二點半將在台北市忠孝東路四段七十五號舉辦「為了生活去台北打拚，為了未來回基隆投票」宣講會，對抗謝國樑陣營在基隆的全面打壓，拆樑團隊在台北市將懸掛「謝國樑全台滿意度倒數」的大型看板，向往返台北、基隆通勤的市民，宣傳謝國樑執政的無能。

拆樑團體：連署市民多拉2張票 可達罷免目標

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉呼籲，每一位參與第二階段連署的民眾，只要再多拉兩票就能達到罷免的目標，希望支持「拆樑」的市民不要放棄希望，對抗濫用公權力的無能市長。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟反駁並指出，基隆人的個性樸實，對於意識型態的鬥爭不感興趣，謝國樑市府團隊的施政很用心、很努力，積極維護東岸商場的產權、保護市民的財產，也首創親子、長輩照護平台等，友善行人更有效降低廿％的交通事故，關心市民權益。

藍規劃大咖於選前之夜 匯集基隆力挺謝國樑

國民黨市黨部指出，十月十二日晚上將在安樂區舊麵粉廠舉辦「選前之夜」，由立委謝龍介主持，規劃邀請前總統馬英九、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等人到場「固樑」，宣揚謝國樑的政績、駁斥罷樑團體及幕後政治力量的再三抹黑。

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