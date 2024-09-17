基隆新市政大樓採公私協力 綠批不切實際

基隆市長謝國樑宣布將舊公車處修車廠原址，與民間合作，經由都市更新蓋2座大樓。（記者俞肇福攝）

2024/09/17 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府新市政大樓興建案一波多折，自二○○四年起推動，二○一九年前基隆市長林右昌任內選定原公車處修理廠用地新建，議會也通過規劃設計費，但現任市長謝國樑上任後，由市府自籌預算興建改為招商都更合建，民進黨基隆市議員張顥瀚批評，「沒錢蓋新市府，卻有錢發電動車」。

謝上任改為招商都更合建 擬建2大樓

謝國樑表示，基隆新市政大樓將採都更合建方式，預計興建兩棟大樓，市府積極招商中。由於疫情期間原物料大幅上漲，使興建計畫預算從四十億元暴增為五十五．一二億元，其中市府還要自籌卅五億元。

謝國樑強調，基隆捷運興建已經讓基隆市財政負擔加重，他希望透過新北市第二行政中心、國家住都中心的都更合建模式，以減輕市府財政負擔。

市府指出，新市政大樓預定地為都市計畫商業區，土地面積約四千四百平方公尺（約一三三一坪），產權均為基市府。

張顥瀚：林任內敲定 謝硬是政策轉彎

張顥瀚表示，早在二○一九年市議會就通過新市政大樓的規劃設計費用，中央也願意給予經費協助，但謝國樑上任後政策立即轉彎，市府宣稱要公私協力，但基隆的情形跟新北市完全不能相比，市府的計畫恐不切實際。

議員：市中心基地 恐讓給企業蓋商場

張顥瀚質疑，地方盛傳如果這次規劃案評估不可行，市府可能要把舊公車處修理廠這塊位於市區中心的方正基地「金雞母」，拱手讓給企業蓋商場，根本不符合地方發展需求。

藍指調整開發 市府可以減輕財政負擔

國民黨基隆市議員藍敏煌認為，基市府必須負擔基隆捷運龐大的建設經費，調整開發方式是減輕財政負擔的因應作為，市府參考其他縣市的成功案例值得鼓勵，這塊商業區土地應該朝向多功能用途，包括百貨、飯店等商業設施，才能有效帶動基隆港東岸廊帶發展。

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