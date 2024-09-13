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    首頁　>　基隆市

    《基隆》拆樑增5看板 批「敗家市長」債留子孫

    罷樑團體近日再增加街頭看板，呼籲民眾投票改變基隆，並批評「敗家市長」、「債留子孫」。 （山海公民拆樑行動提供）

    罷樑團體近日再增加街頭看板，呼籲民眾投票改變基隆，並批評「敗家市長」、「債留子孫」。 （山海公民拆樑行動提供）

    2024/09/13 05:30

    質疑拿中央超徵稅額地方補助款還債 謝國樑︰市府財政20年最好

    〔記者俞肇福／基隆報導〕發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉昨天批評說，基隆市的「敗家市長」債留子孫，口口聲聲說已還債九億元，其實只是拿中央的超徵稅額地方補助款十七億的其中一部分去還債；對此，謝國樑說，市府財政是廿年來最好，已還債逾十億元。

    拆樑團體︰行政優勢 廣告業者飽受壓力

    李晏蓉說，罷免團體在謝國樑行政資源的優勢及地方勢力壓迫下，地方廣告業業者也飽受壓力，被迫婉拒拆樑團體刊登的文宣看板，持續努力後終於再增加五處可以懸掛，其中兩面是鼓勵市民投票，若不滿意基隆市的現狀，覺得失去過往的光榮感，不願讓基隆蒙塵，就要投下支持罷免票展現意志。

    她說，另外三面看板的主題是公車，公車是市民尤其老年人最依賴的大眾運輸，市民這段時間經歷公車亂象，不想公車添購或整修的預算被排擠，還有「債留子孫」及「敗家市長」看板，謝國樑上任一年多來已浮濫使用三十多億元，就算市府還債九億元，也只是拿中央的超徵稅額地方補助款十七億的其中一部分去還債，是前市長林右昌卸任前就規劃好的還債計畫。

    另外，對於國民黨中央黨部昨天抨擊民進黨廣發黑函，民進黨基隆市議會黨團反擊說，是控告謝國樑加重誹謗罪，並非公然侮辱，回嗆藍營先做好功課，謝國樑如今身陷罷免政治風暴，源於他公私不分、施政爭議太多。

    基隆市議會民進黨團總召集人張之豪說，前天指控「謝友友」承攬市府標案的相關議題，都是在議會討論過的公開資訊，沒一件是秘密，這是提醒謝國樑及所有市民，如今的政治危機都是謝公私不分的作為。對此，市府發言人呂謦煒表示，這就是民進黨介入罷免案的最佳案例。

    罷樑團體近日再增加街頭看板，呼籲民眾投票改變基隆，並批評「敗家市長」、「債留子孫」。 （山海公民拆樑行動提供）

    罷樑團體近日再增加街頭看板，呼籲民眾投票改變基隆，並批評「敗家市長」、「債留子孫」。 （山海公民拆樑行動提供）

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